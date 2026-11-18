POTPREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens otkazao je danas planirano učešće na skupu DealBook "Njujork tajmsa" u Njujorku, nakon što je zatraženo da ostane u Vašingtonu zbog niza velikih tehničkih poremećaja koji su pogodili američki avio-saobraćaj, bankarski sektor, komunikacije i državne sisteme.

Foto: Tanjug/Jonathan Ernst/Pool Photo via AP

Osnivač skupa DealBook Endru Ros Sorkin saopštio je da je Vens otkazao dolazak svega 20 do 30 minuta pre planiranog pojavljivanja, jer je morao da prisustvuje sastancima u Vašingtonu povodom tehničkih problema, prenosi Njuzvik.

Samo dan ranije, Vens je u intervjuu za televiziju Foks njuz pokušao da umiri javnost, navodeći da američka administracija ne vidi naznake neposredne krize, ali da država mora da bude spremna za sve scenarije.

Amerikanci su se poslednjih dana suočili sa problemima u radu Majkrosoftovih servisa, bankarskih transakcija, avio-kompanija i sistema kontrole letenja, zbog čega je 13. novembra uvedena privremena obustava avio-saobraćaja na nacionalnom nivou.

Poremećaj je zabeležen i u mreži američke Agencije za nacionalnu bezbednost (NSA).

Visoki zvaničnik Trampove administracije izjavio je da postoji uverenje da su poremećaji posledica odvojenih događaja, uključujući ažuriranja softvera, tehničke kvarove i probleme sa hardverom, a ne koordinisane operacije.

Problemi su počeli 12. novembra velikim prekidom rada Majkrosoftovih servisa, uključujući Outlook i Teams.

Dan kasnije, Savezna uprava za avijaciju (FAA) naredila je obustavu avio-saobraćaja širom zemlje zbog problema u sistemima kontrole letenja.

Obustava je trajala duže od četiri sata i izazvala hiljade kašnjenja i otkazivanja letova.

Nakon toga, tehničke probleme prijavili su i banka Džej-Pi Morgan Čejs, avio-kompanija "Junajted erlajns", kompanija Epl i NSA.

Svaka od ovih institucija ponudila je zasebno objašnjenje za nastale probleme, uključujući softverske greške, interna ažuriranja i redovno održavanje sistema.

Direktor Nacionalne obaveštajne službe Džej Klejton izjavio je da je analiza incidenata pokazala da nije reč o sajbernapadu niti o koordinisanoj operaciji neke strane države.

Američki državni sekretar Marko Rubio ocenio je da je niz događaja zabrinjavajući, ali da nema nikakvih dokaza da su povezani delovanjem zlonamernih aktera.

FAA je pokrenula zvaničnu istragu o poremećaju u avio-saobraćaju, a u ispitivanje je uključen i FBI.

Preliminarni nalazi ukazuju na prekomeran mrežni saobraćaj u objektima u saveznim američkim državama Teksas i Arkanzas, gde je kompanija L3Harris radila na modernizaciji sistema i instalaciji novog rutera.

Istražitelji ispituju da li je problem nastao zbog neispravne opreme, greške prilikom instalacije ili pogrešne konfiguracije sistema.

Američki ministar saobraćaja Šon Dafi izjavio je da se istražuje odgovornost kompanije L3Haris i obećao da će odgovorni snositi posledice kada uzrok bude utvrđen.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je umanjio značaj tehničkih problema, navodeći da se takve stvari dešavaju kada organizacije postanu velike i moćne.

(Tanjug)

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