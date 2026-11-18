BUGARSKE vlasti su razotkrile operaciju sajber-špijunaže u kojoj su međunarodne hakerske grupe skoro pet godina imale neovlašćen pristup vladinim mrežama, pri čemu su ukrale 62 miliona stranica dokumenata, izjavio je danas ministar za inovacije i digitalnu transformaciju, Ivan Vasilev, na brifingu održanom nakon sednice Saveta ministara.

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Operacija je započela 2021. godine i trajala sve do avgusta ove godine, kada je neovlašćen pristup otkriven, prenele su Novinite.

Kako se navodi, hakeri su infiltrirali sisteme koje državne institucije koriste za razmenu dokumenata i informacija, krećući se kroz različite delove infrastrukture i prikupljajući podatke o funkcionisanju administracije.

Vasilev je naglasio da su napadi bili usmereni na vladine sisteme za razmenu dokumenata, kao i da istražitelji do sada nisu pronašli dokaze da su lični podaci bugarskih građana ugroženi.

Novi nacionalni sistem za sajber-bezbednost detektovao je krajem juna neobične aktivnosti u mreži jedne državne institucije.

Direktor Direktorata za mrežnu i informacionu bezbednost, Velizar Vrbanov, izjavio je da je novi sistem omogućio otkrivanje upada koji su godinama ostajali neprimećeni.

Daljom tehničkom analizom utvrđeno je da je incident obuhvatio više državnih institucija, a ne samo jednu kompromitovanu mrežu. Prema Zakonu o sajber bezbednosti, ovo je klasifikovano kao sajber incident velikih razmera, što je dovelo do aktiviranja Nacionalnog plana za reagovanje na sajber incidente i formiranja međuresorne radne grupe.

Grupa je postupala prema planu koji je odobrio Savet za sajber bezbednost.

Mere su takođe uključivale pooštravanje kontrole pristupa kritičnim sistemima, kao i prekidanje veza napadača sa infrastrukturom koju su koristili.

-Onemogućili smo im pristup i uklonili zlonamerni softver koji su instalirali. Oni više ne dobijaju informacije od državnih organa, rekao je Vasilev.

Identiteti onih koji stoje iza ove operacije, kao i njihovi mogući sponzori, za sada nisu poznati.

Vasilev je izjavio da su sajber napade izvele međunarodne hakerske grupe, čije su aktivnosti locirane na različitim mestima širom sveta. Istražitelji još nisu utvrdili da li su oni delovali samostalno, koordinisano kao organizovana grupa, ili pak u ime stranih vlada, odnosno obaveštajnih službi.

Ministar je naveo da nema saznanja o tome šta su hakeri učinili sa dokumentima do kojih su došli.

Varbanov je zaključio da priroda ovih aktivnosti ukazuje pre na špijunažu, nego na sajber-kriminal motivisan finansijskom korišću ili na pokušaj pribavljanja ličnih podataka.

(Tanjug)

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