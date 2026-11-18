DA LI AMERICI PRETI TOTALNI MRAK OD 3 MESECA? Oglasio se DŽej Di Vens o bunkerima i zalihama hrane
POTPREDSEDNIK SAD, Džej Di Vens oglasio se povodom glasina o mogućem katastrofalnom nestanku struje širom Amerike, uključujući spekulacije o čak 90-dnevnom prekidu snabdevanja električnom energijom.
Vens je u intervjuu za "Foks njuz", emitovanom 16. novembra, rekao da građani ne treba da paniče, grade bunkere ili gomilaju zalihe hrane i vode.
- Ne vidimo da se približava bilo kakva kriza - poručio je Vens, ali je istovremeno naglasio da država mora biti spremna za najgore scenarije.
Njegove izjave usledile su nakon niza tehničkih problema koji su pogodili različite sisteme, uključujući prekide u radu Majkrosoftovih servisa i obustavu poletanja aviona širom SAD zbog problema u komunikacionom sistemu.
Glasine o 90-dnevnom nestanku struje dodatno su se proširile društvenim mrežama, a pojedini korisnici povezivali su ih sa planiranim testiranjem američkog sistema za hitno uzbunjivanje stanovništva.
Američka Federalna agencija za vanredne situacije (FEMA) demantovala je takve tvrdnje i objasnila da je reč o rutinskom testu koji traje jedan minut i ne zahteva nikakvu reakciju građana.
(Daily Mail)
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