POTPREDSEDNIK SAD, Džej Di Vens oglasio se povodom glasina o mogućem katastrofalnom nestanku struje širom Amerike, uključujući spekulacije o čak 90-dnevnom prekidu snabdevanja električnom energijom.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein, Pool

Vens je u intervjuu za "Foks njuz", emitovanom 16. novembra, rekao da građani ne treba da paniče, grade bunkere ili gomilaju zalihe hrane i vode.

- Ne vidimo da se približava bilo kakva kriza - poručio je Vens, ali je istovremeno naglasio da država mora biti spremna za najgore scenarije.

Njegove izjave usledile su nakon niza tehničkih problema koji su pogodili različite sisteme, uključujući prekide u radu Majkrosoftovih servisa i obustavu poletanja aviona širom SAD zbog problema u komunikacionom sistemu.

Glasine o 90-dnevnom nestanku struje dodatno su se proširile društvenim mrežama, a pojedini korisnici povezivali su ih sa planiranim testiranjem američkog sistema za hitno uzbunjivanje stanovništva.

Američka Federalna agencija za vanredne situacije (FEMA) demantovala je takve tvrdnje i objasnila da je reč o rutinskom testu koji traje jedan minut i ne zahteva nikakvu reakciju građana.

(Daily Mail)