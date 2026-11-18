LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, odgovorio je Feđi Dimoviću koji je govorio da će sve jahati u predizbornoj kampanji.

foto: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ/bs

- A smešno vam je, je l' tako? Vama iz Beogradskog sindikata, je l' tako? Smešno vam je nešto. Vama koji kažete, vama koji toliko ne znate ništa o Narodnoj skupštini, koji se lažno predstavljate da ste iz Beogradskog sindikata i da ste nekakav nacionalista, koji pojma nemate ni šta je poslovnik ni šta je Ustav, koji juče govorite najgore gluposti ovde o pauzama i o tome kako se kome ne radi, a da ništa pročitali niste. I nešto vam je smešno. I šta vam je smešno? Šta tačno? To što jedan čovek stoji uspravno pred vama i sme da vam kaže u lice koliko ništa ne znate. I koliko ništa ne razumete. I koliko ste neuki. Je l' to smešno? Idite bre, drndajte to pevanje u to, se razumete. Pevajte, svirajte, radite šta hoćete. Ne mora da radite ono o čemu pojma nemate. Pojma nemate ni o čemu. I vi ćete da vodite državu? - naveo je Vučić, pa dodao:

- Da vam ponovim, ako niste čuli: idi drndajte, pevajte tamo, igrajte, radite, to znate. O ovome pojma nemate. Niko ni ovo baš ne bi razumeo. Ti se razumeš u tu muziku? Ja se ne razumem, da vam iskreno kažem. Pa ni to ne umemo. Ja se ne razumem, pa zato ne mogu o tome da sudim, ali pretpostavljam da to drndanje i pevanje bolje umete nego što razumete poslovnik i Ustav. A posebno: mnogo bolje nego što razumete državu Srbiju. Koliko li ste gadosti izgovorili u izbornoj kampanji i koliko laži. Nego, nikad nisam imao priliku da vam odgovorim. Nikad nisam imao šansu da vam odgovorim, pošto sam morao da se bavim ozbiljnijim stvarima. A onda, kad dođe neko da vam kaže istinu u lice, onda više ne znate šta ćete. A neprijatno je, je li? Stvarno? Ja bar to ne radim iza leđa kao što ste vi radili. Nego radim direktno u lice. Nego, šta bi sa jahanjem? Šta bi sa jahanjem? Pošto ste i na to pozivali, na katrane, na šišanje. Ja volim kraću kosu, pa malo da dobijem ovu frizuru kao ovaj što ima mali odmor, Kokanović, pa da me ošišate. Kad ćete? Ajde, mangupi. Ili volite samo žene da šišate? I jogurtom da polivate? I smešno vam je to? Ništa mi nije smešno, tužno je.