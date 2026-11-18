NAPADAČI su iskoristili ranjivost veb-platforme "Optimajzli" (Optimizely) da umetnu maliciozni java-kod u skoro 180 stranica radi krađe korisničkih podataka i kriptovaluta.

Foto: Kheng Ho Toh/Panthermedia/Profimedia

Hakeri su instalirali zlonamerni softver na nekim od najpopularnijih veb lokacija na svetu, izloživši njihove korisnike krađi ličnih i finansijskih podataka, javljaju američki mediji.

Po navodima kompanije za sajber-bezbednost "Report URI", napadači su iskoristili ranjivost platforme za testiranje "Optimajzli" (Optimizely) i ubacili kod pomoću kojeg su mogli da kradu podatke o uplatama, preusmeravaju transakcije kriptovaluta i napadnu starije modele "ajfona".

Napad je pogodio ukupno 178 organizacija, od kojih 32 banke, navodi časopis "Njuzvik" pozivajući se na Report URI. Do sada je ukradeno najmanje 7.040 dolara u kriptovalutama.

Po saopštenju kompanije "Optimajzli", "neovlašćeno lice" je iskoristilo ranjivost da "umetne zlonamerni JavaScript u neke projekte klijenata", a nedostatak je do sada uklonjen.

Među pogođenim organizacijama su "Zum", Bi-Bi-Si, Si-En-En, Foks Njuz, Ikea, više finansijskih institucija HSBC (HSBC), platforme "Sejlsfors" i "Ekvifaks", avio-kompanije "Aljaska" i "Er Frans-KLM".

Svako ko je posetio neku od pogođenih veb stranica u ponedeljak 16. novembra trebalo bi da bude svestan potencijalnih rizika, posebno ako su uneli podatke o plaćanju ili transfer kriptovaluta.

Jedna od metoda hakera je promena adresa kriptovalutnih novčanika, koja bi preusmerila plaćanja na njihovu adresu. Zlonamerni kod je takođe mogao da ukrade podatke o kreditnim karticama, pristupi informacijama sačuvanim u pretraživačima i napravi snimke ekrana.

"Report URI" savetuje sve korisnike da ažuriraju svoje uređaje i bezbednosni softver, pregledaju bankovne račune za plaćanja koja ne prepoznaju, pregledaju transfere kriptovaluta, i paze na sumnjive aktivnosti na svojim nalozima.

Od meta u sferi bankarstva i finansija izdvaja se napad na filijale HSBC u SAD, Hong Kongu, Meksiku, Singapuru, Kanadi, Britaniji, Australiji, UAE, Maleziji, Vijetnamu, Egiptu i na Tajvanu, kao i na kreditni biro "Ekvifaks" (Equifax) u SAD, Kanadi i Britaniji.

Među 23 napadnute tehnološke i softver kompanije ističu se "Zum" (Zoom), "Bitli" (Bitly), "Sejlsfors" (Salesforce); "Hutsjut" (Hootsuite), i QR Kod generator.

Na udaru se našlo i 20 kompanija iz oblasti maloprodaje i mode, među kojima su IKEA, Matel, Kroks Indija, kao i stranice "Levisa" za Japan, Indoneziju, Australiju, Maleziju, Filipine, Singapur, J. Koreju i Novi Zeland.

Među 12 kompanija iz sfere strimovanja i zabave izdvaja se "Pikok" (Peacock), "Starz" (Starz), Bravo, "Skaj Šoutajm" i "Skaj Dojčland".

Među napadnutim medijima su Si-En-En, Bi-Bi-Si, Foks Njuz i Foks Sport, kao i američki javni radio NPR.

Avio-kompanije Aljaska/Havaji, Transavija, Er Frans-KLM su takođe bile na meti hakera, kao i putničke agencije Trafalgar i Kontiki.

Kompromitovane su i medicinske kompanije Takeda i Kovetrus; industrijska mreža Fluk (Fluke) i korporacija Vajant (Vaillant) u Nemačkoj i Španiji; kao i mobilne mreže "Vodafon", "Virdžin" i "Mint".

Napadnuto je i šest osiguravajućih zavoda, šest korporacija za nekretnine, šest kompanija za kriptovalute, pet kompanija za "pametne domove", platforma za onlajn-porudžbine iz restorana u SAD; kao i "Hajneken", "Starbaks Kanada" i "Sinabon" (Cinnabon).

Na meti hakera našla se mreža prodavnica "Ševroleta" u SAD, kao i američka stranica UNICEF-a, sajt za peticije Change.org, i američko društvo za zaštitu životinja (ASPCA).

Posebno se ističu stranice za kockanje: Betsson, PokerStars, Tombola, Betfred.

(rt.rs)

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