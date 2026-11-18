AKCIJE američke kompanije Tejk-tu interaktiv (Take-Two Interactive), izdavača video-igre Grand Theft Auto VI (GTA VI), porasle su danas više od šest odsto u pretprodajnom trgovanju na berzama.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alastair Grant

Do toga je došlo nakon što su investitori bili optimistični u pogledu komercijalnog uspeha dugo očekivanog nastavka jedne od najpopularnijih svetskih gejming franšiza, preneo je CNBC.

Globalno lansiranje igre GTA VI počelo je danas, a pozitivne reakcije kritičara i igrača dodatno su podstakle očekivanja da bi novi naslov mogao značajno da poveća prodaju, prihode i poslovne rezervacije kompanije Tejk-tu interaktiv.

Veliko interesovanje za igru potvrđuje i ponašanje ljubitelja gejminga, od kojih su neki uzimali nekoliko slobodnih dana na poslu, dok su drugi čak sklapali neformalne dogovore sa partnerima kako bi obezbedili neometano vreme za igranje.

Investiciona banka Vels Fargo (Wells Fargo) procenjuje da bi GTA VI tokom tekuće fiskalne godine, koja se završava u martu, mogao da bude prodat u oko 65 miliona primeraka, u odnosu na raniju procenu od 35 miliona.

U prognozu je uključena i mogućnost objavljivanja verzije za personalne računare početkom 2027. godine.

Vels Fargo je istovremeno povećao procenu godišnjih neto rezervacija kompanije Tejk-tu interaktiv za 19 odsto, na 9,76 milijardi dolara (oko 8,42 milijarde evra), što je znatno više od tržišnog konsenzusa od osam milijardi dolara (oko 6,90 milijardi evra) i projekcije same kompanije od osam do 8,2 milijarde dolara (oko 6,90 do 7,07 milijardi evra).

Investiciona kuća Openhajmer (Oppenheimer) procenjuje da bi GTA VI u prva tri dana prodaje mogao da ostvari bruto prihod od oko 1,85 milijardi dolara (oko 1,60 milijardi evra), čime bi nadmašio prethodni nastavak GTA V, koji je u istom periodu nakon izlaska ostvario milijardu dolara (oko 863 miliona evra).

(Tanjug)

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