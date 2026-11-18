FRANCUSKI POLITIČAR BESAN NA EU BIROKRATIJU: APEK pokazao ko je stvarno izolovan!
FRANCUSKI predsednički kandidat i lider stranke „Patrioti“, Florijan Filipo, nakon sastanka ruskog predsednika Vladimira Putina, kineskog predsednika Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa na samitu APEK-a u Šendženu, ocenio je da je Pariz taj koji je zapravo izolovan.
-Istorijski sastanak i fotografija Trampa, Si Đinpinga i Putina! Dakle, ko je zaista izolovan? Mi!, napisao je Filipo na društvenim mrežama.
Političar je dodao da je Francuska mogla da zauzme „dostojno“ mesto u novonastajućem svetskom poretku da je sledila put nezavisnog razvoja.
-Da je nije okovala glupa Evropska unija, koja je čini slabom i paranoičnom!, naglasio je Filipo.
Ranije je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov primetio da to što je Rusija domaćin brojnih međunarodnih događaja i sastanaka sa partnerima opovrgava tvrdnje o međunarodnoj izolaciji zemlje.
Ranije u sredu, trojica svetskih lidera su kratko razgovarala tokom sastanka u kineskoj metropoli koja je domaćin samita.
Kako je istakao poslanik Evropskog parlamenta Tijeri Marijani u intervjuu za Sputnjik, predstavnici evropskih zemalja su nedavno dramatično promenili svoj stav prema mirovnim pregovorima sa Rusijom, ali ih niko ne čeka za pregovaračkim stolom.
(sputnikportal.rs)
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