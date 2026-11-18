KATOLIČKI SVEŠTENIK IZBODEN NOŽEM: Užas u Brčkom, povređeni čovek uspeo da pobegne napadaču
SVEŠTENIK Župe Svetog Ante Padovanskog u naselju Boće kod Brčkog, don Filip Maršić, povređen je u napadu nožem koji se dogodio u utorak kasno uveče.
Nepoznata osoba nanela mu je više ubodnih rana i drugih povreda. Povređeni je prevezen u brčansku bolnicu, gde mu je pružena medicinska pomoć. Prema poslednjim informacijama objavljenim na društvenim mrežama, Filip je pri svesti i nalazi se u stabilnom zdravstvenom stanju.
Kako je objavljeno na Fejsbuk stranici „Boće – Brčko distrikt“, sveštenik je uspeo tokom napada da se odbrani i pobegao je napadaču. Uprkos povredama, izašao je na put i potražio pomoć.
U pomoć mu je pritekao mladi par koji se zatekao u blizini. Meštani su im uputili posebnu zahvalnost zbog brze reakcije, a zahvalili su se i lekarima i medicinskom osoblju brčanske bolnice koji su zbrinuli povređenog sveštenika.
– Bogu hvala, župnik Filip je pri svesti, stabilno je i od srca zahvaljuje svima na brojnim molitvama, porukama i podršci koja pristiže sa svih strana – navedeno je u objavi.
Zbog napada, mise u Župi Svetog Ante Padovanskog neće se održavati do daljeg. Vernici će naknadno biti obavešteni o zdravstvenom stanju sveštenika i nastavku redovnih župnih aktivnosti.
Okolnosti napada, kao ni identitet počinioca i motiv, za sada nisu poznati, i policija Brčko distrikta radi na rasvetljavanju napada.
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