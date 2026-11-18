LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, replicirao je poslanici Studentske liste Sari el Sarag.

Foto: N. Skenderija

Pa bravo, gospođo El Sarag, opšte poznati ste po činjenici da ste rekli da se po fizionomiji razlikujemo. I ja tu vašu teoriju nikada nisam hteo da prihvatim. Nikada. Pa nikada. Zašto? Zato što je fašistička teorija, teorija nacistička i rasistička. Sram vas bilo, eto zato. Eto zato nisam hteo da je prihvatim. Nisam znao da imamo i ljude koji su saglasni sa najgorim rasističkim teorijama. Je l' vi stvarno mislite da ste vi mnogo lepši?



Od svih drugih. Je l' stvarno verujete u to? Je l' stvarno verujete u to? I smešno vam je? A vi ostali, koji znate o čemu se ovde radi, ćutite i smejete se, iako je reč o nacizmu par ekselans. Dakle, pošto ste saopštili da ukidate demokratiju u Srbiji, nema potpredsednika, nema odbora, razlikujemo se po fizionomijama; najgore, nacističke Ferelombrozove teorije ćete ovde da širite, organske eugenike i svega drugog. Dakle, pošto ste sve to u stanju da radite, mi ćemo da vam pokažemo koliko poštujemo vaš nerad, koliko poštujemo vašu duševnu bol da slušate drugačije reči i drugačije mišljenje, te ćemo završiti sve sutra do 13:00, a vi onda odredite vreme za glasanje.