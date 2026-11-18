VUČIĆ SARI EL SARAG: Nisam znao da imamo i ljude koji su saglasni sa najgorim rasističkim teorijama
LIDER opozicije, Aleksandar Vučić, replicirao je poslanici Studentske liste Sari el Sarag.
Pa bravo, gospođo El Sarag, opšte poznati ste po činjenici da ste rekli da se po fizionomiji razlikujemo. I ja tu vašu teoriju nikada nisam hteo da prihvatim. Nikada. Pa nikada. Zašto? Zato što je fašistička teorija, teorija nacistička i rasistička. Sram vas bilo, eto zato. Eto zato nisam hteo da je prihvatim. Nisam znao da imamo i ljude koji su saglasni sa najgorim rasističkim teorijama. Je l' vi stvarno mislite da ste vi mnogo lepši?
Od svih drugih. Je l' stvarno verujete u to? Je l' stvarno verujete u to? I smešno vam je? A vi ostali, koji znate o čemu se ovde radi, ćutite i smejete se, iako je reč o nacizmu par ekselans. Dakle, pošto ste saopštili da ukidate demokratiju u Srbiji, nema potpredsednika, nema odbora, razlikujemo se po fizionomijama; najgore, nacističke Ferelombrozove teorije ćete ovde da širite, organske eugenike i svega drugog. Dakle, pošto ste sve to u stanju da radite, mi ćemo da vam pokažemo koliko poštujemo vaš nerad, koliko poštujemo vašu duševnu bol da slušate drugačije reči i drugačije mišljenje, te ćemo završiti sve sutra do 13:00, a vi onda odredite vreme za glasanje.
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