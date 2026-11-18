HRVATSKI državni vrh uputio je iz Vukovara, gde je obeležena 35. godišnjica pada grada, poruke novoj vlasti u Srbiji da nema susedske podrške za ulazak u Evropsku uniju ako se ne reši sudbina nestalih u Domovinskom ratu.

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- Postoje ljudi koji znaju gde su grobnice i lokacije na koje su posmrtni ostaci premešteni - rekao je premijer Andrej Plenković, uz podatak da su do sada identifikovana 353 posmrtna ostatka branitelja i civila, a da se još traga za 1.752 osobe.

On je naveo Petrovačku dolu gde su posmrtni ostaci 39 osoba pronađeni ispod velikih količina otpada:

- Od Srbije očekujemo konkretne informacije i napredak. Do sada nismo dobili dovoljno informacija i pitanje nestalih je povezano sa pregovaračkim poglavljem 23. Veoma je važno da pričekamo da se formira Vlada u Srbiji. Neće biti popuštanja ni Srbiji ni Crnoj Gori kada je reč o ispunjavanju hrvatskih zahteva, s tim da su u Crnoj Gori svesni šta moraju da učine.

Klasić: Bez lekcija o istoriji ZAGREBAČKI istoričar dr Hrvoje Klasić, govoreći o vremenu pada Vukovara, ističe da mlade danas sve manje zanima šta se u prošlosti događalo.

- To je normalno, nije nepatriotski. Treba priznati i vlastite zločine koji su urađeni u ime hrvatstva, a hrvatsko društvo je poslednje koje bi nekom trebalo da deli lekcije, kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću.

I ministar odbrane Ivan Anušić tvrdi da hrvatske vlasti imaju dokumente iz kojih je vidljivo ko je "imenom i prezimenom provodio premeštanje posmrtnih ostataka iz Vukovara i okoline".

- Naš zahtev je da Srbija pozove te osobe, da otvori arhive gde su zapisnici i drugo. Osobe koje su to sprovodile žive u Srbiji, bilo da je reč o osobama iz bivše JNA ili iz drugih ustanova. Hrvatska poseduje i dokumente koji ukazuju ko je sve zbog toga nagrađen ili unapređen.

U Vukovar je kao i svake godine došlo mnogo ljudi iz cele Hrvatske, po procenama oko 100.000, koji su učestvovali u Koloni sećanja, a uz Plenkovića i ministre iz njegove vlade bio je prisutan i predsednik države Zoran Milanović. O zahtevima prema Srbiji govorio je i šef diplomatije Gordan Grlić Radman koji tvrdi da pitanje nestalih opterećuje i dalje hrvatsko društvo.

- Hrvatska ne čeka političke promene u Srbiji kako bi nastavila rasvetljavanje sudbine nestalih. Sada je na Srbiji i njenim telima da nastave da rade i sarađuju kako bismo pronašli nestale.

Grlić Radman je uputio i poruku zvaničnoj Podgorici, uz napomenu da Hrvatska neće popuštati i neće pristati na zatvaranje pregovaračkog procesa dok se ne reše otvorena pitanja.