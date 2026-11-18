SNAŽAN ciklon iz centralne Evrope donosi veoma obilne padavine i oblasti Alpa. U nižim predelima pada kiša, a veoma obilni sneg pada u višim delovima Alpa.

Foto: Unsplash/Karl Köhler

Do kraja dana sneg će uglavnom padati na jugu Švajcarske i na zapadu Austrije, a sneg će zahvatiti i centralne delove Austrije.

Već tokom noći u sutrašnjeg dana novi talas veoma obilnih padavina zahvatiće oblast Alpa.

FOTO TANJUG/ FOTO SRNA/ MILIJANA ĐOKANOVIĆ/bs

Ponovo će padati obilni sneg.

Snežna granica spustiće se i na 600 do 800 metara.

Očekuje se da padne i do pola metra snega, lokalno i do 100 cm.

Veoma obilne padavine očekuju se i u petak, naveo je Đorđe Đurić u svojoj prognozi.

Ponovo će iznad 1000 metara pasti veće količine snega.

Širom Alpa od Francuske do Austrije očekuje se da ukupno do petka padne od pola metra do 100 cm snega, a lokalno iznad 2000 metara i do 2 metra.Najobilnije snežne padavine očekuju se na južnim padinama Alpa i u višim delovima Alpa, dok se u nizijama očekuje veoma jaka i obilna kiša.

Temperature će biti prave jesenje i zimske, a u višim delovima Alpa očekuje se i niže od -10°C.

Dakle, narednih dana oblast Alpa imaće veoma obilne snežne padavine.

(Telegraf.rs)

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