OSNOVNO javno tužilaštvo u Novom Sadu identifikovalo je M. M. kao jednog od policijskih službenika koji se sumnjiče da su fizički zlostavljali tada maloletnog S. V. iz Odžaka, u događaju koji se odigrao 14. avgusta 2025. godine.

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Kako se navodi u saopštenju novosadskog Osnovnog javnog tužilaštva, tada maloletni S.V. iz Odžaka, fizički je zlostavljan od strane više NN policijskih službenika. Nakon prikupljenih dokaza i obavljenog prepoznavanja, identifikovan je M.M., kao jedan od počinilaca krivičnog dela zlostavljanje i mučenje iz člana 137 stav 3 Krivičnog zakonika.

- Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju od 48 časova, u kom roku će biti saslušan pred postupajućim javnim tužiocem - navodi se u saopštenju Osnovnog javnog tužilaštva u Novom sadu.