„JAVNA TAJNA“ KOJU PARIZ VIŠE NE MOŽE DA SAKRIJE: Zaharova otkrila šta Francuska radi u Ukrajini
AKTIVNA umešanost Francuske u sukob u Ukrajini je javna tajna, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući izjavu šefa francuske diplomatije Žan-Noela Baroa da Francuska nije učesnica sukoba u Ukrajini, uprkos potvrdi prisustva francuskih vojnih stručnjaka na teritoriji Ukrajine.
- Ovo je upravo onaj slučaj kada izraz ’javna tajna’ najbolje odgovara. Zar neko nije znao da je Francuska najaktivnije umešana u ove događaje? - rekla je Zaharova u programu radija Sputnjik.
- Možemo za to da smislimo različite reči: umešani su direktno, krivo, dijagonalno, kružno, ne znam ni kako sve. To nije važno. Nema nikakav značaj za razumevanje situacije. A situacija je potpuno jasna. Oni su u potpunosti umešani - istakla je diplomata.
Zaharova je naglasila da je Francuska bila među državama koje su stajale iza destabilizacije situacije u Ukrajini, kao i na evropskom kontinentu u celini.
Francuske oružane snage u Ukrajini
Ranije su mediji, pozivajući se na nekoliko izvora, objavili da francuski vojnici najmanje od leta 2026. godine tajno deluju na teritoriji Ukrajine, gde obučavaju ukrajinske vojnike i održavaju vojnu tehniku.
Reč je o misiji „Volja“, na čijem je čelu francuski general, pri čemu misija formalno ne podrazumeva neposredno učešće francuskih vojnika u borbenim dejstvima.
Francuske vlasti nikada nisu zvanično potvrdile prisustvo svojih vojnika na teritoriji Ukrajine, a francuski parlament nije bio obavešten o postojanju ove misije, istakli su mediji.
Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija zna za prisustvo stranih vojnika na teritoriji Ukrajine.
On je istakao da je Moskva prenela svoju zabrinutost odgovarajućim državama, upozorivši da to više nije podrška Ukrajini, već direktno učešće u ratu, kao i pomoć u određivanju ciljeva, dostavljanju satelitskih podataka i mnogim drugim aktivnostima.
Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je naglasilo da bi svaki strani vojni kontingent stacioniran u Ukrajini bio legitimna meta za ruske oružane snage.
Kandidat levičarske stranke Nepokorena Francuska na predsedničkim izborima 2027. godine Žan-Lik Melanšon pozvao je Pariz da ne postane saučesnik u sukobu, nakon upozorenja šefa ruske diplomatije.
- Ni u kom slučaju ne smemo postati saučesnici u sukobu u Ukrajini - napisao je Melanšon na društvenoj mreži Iks.
U Ambasadi Rusije u Francuskoj saopštili su za ruske medije da je slanje vojnika u Ukrajinu novi korak u eskalaciji koju sprovodi Francuska, koja je faktički stupila u ukrajinski sukob na strani kijevskog režima.
Osim toga, oni su istakli da Francuska već dugo šalje Ukrajini naoružanje kojim se izvode napadi na ruske gradove i civilne objekte.
Prema rečima diplomata, postupci Francuske, posebno u kontekstu njenog članstva u NATO-u, ne samo da ne doprinose mirnom rešavanju ukrajinskog sukoba, već nose i rizik od direktnog sukoba između nuklearnih sila.
(Sputnjik)
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