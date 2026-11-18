AKTIVNA umešanost Francuske u sukob u Ukrajini je javna tajna, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, komentarišući izjavu šefa francuske diplomatije Žan-Noela Baroa da Francuska nije učesnica sukoba u Ukrajini, uprkos potvrdi prisustva francuskih vojnih stručnjaka na teritoriji Ukrajine.

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- Ovo je upravo onaj slučaj kada izraz ’javna tajna’ najbolje odgovara. Zar neko nije znao da je Francuska najaktivnije umešana u ove događaje? - rekla je Zaharova u programu radija Sputnjik.

- Možemo za to da smislimo različite reči: umešani su direktno, krivo, dijagonalno, kružno, ne znam ni kako sve. To nije važno. Nema nikakav značaj za razumevanje situacije. A situacija je potpuno jasna. Oni su u potpunosti umešani - istakla je diplomata.

Zaharova je naglasila da je Francuska bila među državama koje su stajale iza destabilizacije situacije u Ukrajini, kao i na evropskom kontinentu u celini.

Francuske oružane snage u Ukrajini

Ranije su mediji, pozivajući se na nekoliko izvora, objavili da francuski vojnici najmanje od leta 2026. godine tajno deluju na teritoriji Ukrajine, gde obučavaju ukrajinske vojnike i održavaju vojnu tehniku.

Reč je o misiji „Volja“, na čijem je čelu francuski general, pri čemu misija formalno ne podrazumeva neposredno učešće francuskih vojnika u borbenim dejstvima.

Francuske vlasti nikada nisu zvanično potvrdile prisustvo svojih vojnika na teritoriji Ukrajine, a francuski parlament nije bio obavešten o postojanju ove misije, istakli su mediji.

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija zna za prisustvo stranih vojnika na teritoriji Ukrajine. Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

On je istakao da je Moskva prenela svoju zabrinutost odgovarajućim državama, upozorivši da to više nije podrška Ukrajini, već direktno učešće u ratu, kao i pomoć u određivanju ciljeva, dostavljanju satelitskih podataka i mnogim drugim aktivnostima.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je naglasilo da bi svaki strani vojni kontingent stacioniran u Ukrajini bio legitimna meta za ruske oružane snage.

Kandidat levičarske stranke Nepokorena Francuska na predsedničkim izborima 2027. godine Žan-Lik Melanšon pozvao je Pariz da ne postane saučesnik u sukobu, nakon upozorenja šefa ruske diplomatije.

- Ni u kom slučaju ne smemo postati saučesnici u sukobu u Ukrajini - napisao je Melanšon na društvenoj mreži Iks.

U Ambasadi Rusije u Francuskoj saopštili su za ruske medije da je slanje vojnika u Ukrajinu novi korak u eskalaciji koju sprovodi Francuska, koja je faktički stupila u ukrajinski sukob na strani kijevskog režima.

Osim toga, oni su istakli da Francuska već dugo šalje Ukrajini naoružanje kojim se izvode napadi na ruske gradove i civilne objekte.

Prema rečima diplomata, postupci Francuske, posebno u kontekstu njenog članstva u NATO-u, ne samo da ne doprinose mirnom rešavanju ukrajinskog sukoba, već nose i rizik od direktnog sukoba između nuklearnih sila.

(Sputnjik)

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