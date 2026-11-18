HRVATSKI premijer Andrej Plenković poručio je danas u Vukovaru od nove vlasti u Srbiji očekuje "ozbiljan pristup" pitanju nestalih u proteklom ratu, ministar spoljnih poslova u njegovoj vladi Gordan Grlić Radman kaže da Hrvatska "ne čekamo promenu vlasti da bi rešavali pitanje nestalih".

Foto: printskrin Jutjub Cronika Video/ Hrvatska demokratska zajednica

Grlić Radman kaže da Hrvatska ne čeka političke promene u susednoj zemlji da bi nastavila da radi na rasvetljavanju sudbine nestalih osoba.

- Mi ne čekamo promene vlasti kako bismo adresirali to pitanje. Koristimo i naše aktivnosti u međunarodnoj zajednici, bilo kroz tela UN za ljudska prava, Savetu Evrope, ali i Evropsku uniju - rekao je Grlić Radman, prenosi zagrebačka N1.

"To je pitanje koje stoji i mora biti rešeno"

Podsetio je, kažu, da je Srbija zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji i da se pitanje nestalih odnosi i na pregovaračko poglavlje 23, koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava.

- To je pitanje koje stoji i mora biti rešeno. Sada je na Srbiji i njenim telima da nastave da rade i sarađuju kako bismo pronašli nestale osobe čije porodice još uvek čekaju odgovore - naveo je Grlić Radman i dodao da pitanje nestalih "nije otvoreno pitanje, nego obligacija".

(Tanjug)

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