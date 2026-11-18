PLENKOVIĆ I GRLIĆ RADMAN UDRUŽILI SNAGE Ispostavili zahteve Srbiji: "Ne čekamo promenu vlasti kako bismo adresirali to pitanje"
HRVATSKI premijer Andrej Plenković poručio je danas u Vukovaru od nove vlasti u Srbiji očekuje "ozbiljan pristup" pitanju nestalih u proteklom ratu, ministar spoljnih poslova u njegovoj vladi Gordan Grlić Radman kaže da Hrvatska "ne čekamo promenu vlasti da bi rešavali pitanje nestalih".
Grlić Radman kaže da Hrvatska ne čeka političke promene u susednoj zemlji da bi nastavila da radi na rasvetljavanju sudbine nestalih osoba.
- Mi ne čekamo promene vlasti kako bismo adresirali to pitanje. Koristimo i naše aktivnosti u međunarodnoj zajednici, bilo kroz tela UN za ljudska prava, Savetu Evrope, ali i Evropsku uniju - rekao je Grlić Radman, prenosi zagrebačka N1.
"To je pitanje koje stoji i mora biti rešeno"
Podsetio je, kažu, da je Srbija zemlja kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji i da se pitanje nestalih odnosi i na pregovaračko poglavlje 23, koje obuhvata pravosuđe i temeljna prava.
- To je pitanje koje stoji i mora biti rešeno. Sada je na Srbiji i njenim telima da nastave da rade i sarađuju kako bismo pronašli nestale osobe čije porodice još uvek čekaju odgovore - naveo je Grlić Radman i dodao da pitanje nestalih "nije otvoreno pitanje, nego obligacija".
(Tanjug)
BONUS VIDEO: Radenović odgovorio Srdanoviću u Narodnoj skupštini
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
OTKRIVENO SVE O UGOVORU SA MITROVIĆEM: "Željko mi je isplatio 48.000€ - u nekoliko rata! Prvobitno je bilo 60.000, života mi moga"
"U ŠEST, sedam navrata. 48.000 evra, života mi moga! Trebalo je da dobijem 60, ali..."
15. 11. 2026. u 17:31 >> 19:04
Komentari (0)