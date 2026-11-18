PUTIN, TRAMP I SI ĐINPING RAZGOVARALI U ŠENŽENU: Kamere zabeležile susret (VIDEO)
PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, i kineski predsednik Si Đinping sastali su se danas na svečanom prijemu za učesnike samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u kineskom gradu Šenženu.
Trojica lidera su se rukovala i kratko razgovarala stojeći, što se desilo prvi put od avgusta 2025. - kada je održan samit u Enkoriždu na Aljasci, prenosi RIA Novosti.
Svečani prijem organizovan je u čast gostiju samita, a domaćin je bio kineski predsednik Si Đinping.
Putin i Tramp bili su smešteni sa njegove leve i desne strane, pored kineskog lidera i njegove supruge. Prijem je održan u Međunarodnom komunikacionom centru Šenžena, u četvrti Futjan.
Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov ranije je izjavio da bi Putin i Tramp tokom samita mogli više puta da razgovaraju u različitim formatima, kao i da se očekuje njihov sadržajniji razgovor.
Očekuje se da će lideri u razgovorima razmotriti širok spektar pitanja, uključujući saradnju velikih sila i njen uticaj na međunarodne odnose.
Putin boravi u poseti Šendženu, gde se 18. i 19. novembra održava samit APEC-a. Ruski predsednik prethodno se obratio učesnicima poslovnog samita, ocenivši da azijsko-pacifički region postaje centar svetske ekonomije.
(Tanjug)
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