PREDSEDNICI Rusije i SAD, Vladimir Putin i Donald Tramp, i kineski predsednik Si Đinping sastali su se danas na svečanom prijemu za učesnike samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK) u kineskom gradu Šenženu.

Foto Printskrin Iks Sputnik @SputnikInt

Trojica lidera su se rukovala i kratko razgovarala stojeći, što se desilo prvi put od avgusta 2025. - kada je održan samit u Enkoriždu na Aljasci, prenosi RIA Novosti.

Svečani prijem organizovan je u čast gostiju samita, a domaćin je bio kineski predsednik Si Đinping.

Putin, Trump and Xi Jinping shake hands and briefly exchange remarks. https://t.co/0epxbYNJJm — Clash Report (@clashreport) November 18, 2026

Putin i Tramp bili su smešteni sa njegove leve i desne strane, pored kineskog lidera i njegove supruge. Prijem je održan u Međunarodnom komunikacionom centru Šenžena, u četvrti Futjan.

🇷🇺🇺🇸🇨🇳 In a historic moment at the APEC gala in Shenzhen, Putin, Trump, and Xi shake hands and exchange a few words before posing for the group photo. https://t.co/ld5jkoeTgr — Sputnik (@SputnikInt) November 18, 2026

Pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov ranije je izjavio da bi Putin i Tramp tokom samita mogli više puta da razgovaraju u različitim formatima, kao i da se očekuje njihov sadržajniji razgovor.

Očekuje se da će lideri u razgovorima razmotriti širok spektar pitanja, uključujući saradnju velikih sila i njen uticaj na međunarodne odnose.

Putin boravi u poseti Šendženu, gde se 18. i 19. novembra održava samit APEC-a. Ruski predsednik prethodno se obratio učesnicima poslovnog samita, ocenivši da azijsko-pacifički region postaje centar svetske ekonomije.

(Tanjug)

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