CRNE PROGNOZE IZ VAŠINGTONA ZA KIJEV: Pentagon otvoreno priznao – udari Ukrajine po Rusiji ne mogu da zaustave rusku vojsku!
„UDARI u dubinu“ Rusije koje Kijev izvodi ne pomažu okončanju sukoba u Ukrajini, izjavio je zamenik američkog sekretara odbrane za politička pitanja Elbridž Kolbi.
-Dok se javnost fokusira na efekat dubokih udara, mi verujemo da su takvi udari neefikasni u kretanju ka okončanju rata. I, ne pomažu u zaustavljanju ruskog napredovanja na frontu, ocenio je Kolbi, govoreći pre sastanka Zapadne kontakt grupe, koja koordinira isporuku oružja Ukrajini, u Briselu.
Štaviše, takvi udari, posebno oni usmereni na civilnu infrastrukturu, verovatno su ojačali odlučnost ruske javnosti, primetio je Kolbi.
-Dalje, važno je napomenuti da bi ravnoteža prednosti u dubokim udarima mogla biti u korist Moskve, naglasio je zamenik sekretara odbrane.
Ali to ne znači da Ukrajina treba da bude primorana da se bori vezanih ruku, dodao je on.
(sputnikportal.rs)
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