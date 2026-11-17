„UDARI u dubinu“ Rusije koje Kijev izvodi ne pomažu okončanju sukoba u Ukrajini, izjavio je zamenik američkog sekretara odbrane za politička pitanja Elbridž Kolbi.

Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

-Dok se javnost fokusira na efekat dubokih udara, mi verujemo da su takvi udari neefikasni u kretanju ka okončanju rata. I, ne pomažu u zaustavljanju ruskog napredovanja na frontu, ocenio je Kolbi, govoreći pre sastanka Zapadne kontakt grupe, koja koordinira isporuku oružja Ukrajini, u Briselu.

Štaviše, takvi udari, posebno oni usmereni na civilnu infrastrukturu, verovatno su ojačali odlučnost ruske javnosti, primetio je Kolbi.

-Dalje, važno je napomenuti da bi ravnoteža prednosti u dubokim udarima mogla biti u korist Moskve, naglasio je zamenik sekretara odbrane.

Ali to ne znači da Ukrajina treba da bude primorana da se bori vezanih ruku, dodao je on.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić