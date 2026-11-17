VRŠILAC dužnosti sekretara američke mornarice Hung Cao izjavio je danas, na ispitivanju pred članovima Odbora za oružane snage Senata, da rat sa Iranom predstavlja opterećenje za američku mornaricu, kao i da se zalaže da se više javno ne objavljuju razlozi za smenu komandanata mornarice, kako to ne bi uticalo na njihove karijere.

Foto: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Cao od Senata treba da dobije potvrdu za svoju nominaciju za stalnog sekretara američke mornarice, nakon što ga je američki predsednik Donald Tramp predložio da trajno preuzme tu funkciju, prenosi AP.

"Ovaj rat, opet, znam da je opterećenje za našu mornaricu", rekao je Cao (55), koji je dodao i da je "Kinu zaista ozbiljno uzdrmalo" kada je videla da sve službe SAD rade zajedno.

Cao, poreklom iz Vijetnama, izneo argumente protiv tradicionalne politike Mornarice da javno objavljuje smenjivanje komandanata i umesto toga je kazao da želi "da se uveri da se ne unište njihove karijere".

Članovi Odbora su prilikom ispitivanja izrazili zabrinutost zbog nedostatka nosača aviona u Azijsko-pacifičkom regionu, jer je Trampova administracija preusmerila resurse na Bliski istok.

U svom uvodnom govoru, republikanski senator Rodžer Viker iz Misisipija, koji predsedava Odborom za oružane snage Senata, koji razmatra Caovu nominaciju, rekao je da su "izazovi sa kojima se suočava mornarica značajni, ali su značajne i mogućnosti", kao i da on podržava Caa.

Najviše rangirani demokrata u Odboru, senator Džek Rid iz Roud Ajlenda, rekao je da je "iskreno zabrinut" zbog njegovog "liderskog dosijea kao vršioca dužnosti sekretara" i da očekuje da će Cao govoriti o otpuštanju brojnih mornaričkih oficira od strane ministra odbrane Pita Hegseta, kao i da se izjasni "da li će u budućnosti braniti vojne lidere od stranačkog mešanja u njihove karijere".

Za potvrdu njegove nominacije neophodno je posebno odobrenje Kongresa jer nije prošlo zakonom propisanih sedam godina od njegovog penzionisanja iz aktivne vojne službe 2021. godine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić