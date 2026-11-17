IRANCI OBORILI AMERIČKI DRON, PA GA ZAROBILI: MQM-170 elektronskim udarom postao glineni golub
IRANSKA Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je da su pripadnici njenih Vazdušno-kosmičkih snaga izveli uspešnu operaciju elektronskog ratovanja iznad južnog dela ostrva Kešm, tokom koje su preuzeli kontrolu nad još jednom američkom bespilotnom letelicom MQM-170 i prizemljili je u potpuno ispravnom stanju.
Kako se navodi u saopštenju, ovim zaplenom broj američkih dronova ovog tipa koji su pali u iranske ruke dostigao je devet, prenosi iranska agencija Mehr.
Iz IRGC ističu da kontinuirano uništavanje i zaplena napredne američke vojne opreme pokazuju da su gubici Centralne komande američke vojske (CENTKOM) toliki da njeni komandanti, kako tvrde, više ne uspevaju ni da ih prebroje.
Dodaju da su mladi pripadnici elitnih jedinica Vazdušno-kosmičkih snaga IRGC, oslanjajući se na domaće znanje i inicijativu u oblasti elektronskog ratovanja, ponovo pokazali da tehnološka nadmoć koju SAD ističu ne garantuje neranjivost njihove vojne opreme.
U saopštenju se navodi i da iransko nebo neće biti poligon za isprobavanje sposobnosti neprijateljskih snaga, uz poruku da će svaki neprijateljski potez naići na odlučan odgovor iranskih branilaca.
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