VELIKA Britanija će tokom zime isporučiti Ukrajini više od 1.000 raketa i preko deset radara za protivvazduhoplovnu odbranu, u ukupnoj vrednosti od 240 miliona funti (316 miliona dolara), saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.

Foto: printskrin/156th Maksym Kryvonis Anti-Aircraft Missile Regiment

-Podrška protivvazduhoplovnoj odbrani u vrednosti od 240 miliona funti obuhvata više od 1.000 dodatnih raketa kratkog dometa za PVO i više od deset radara, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je preciziralo da će rakete biti proizvedene u fabrici francuske kompanije „Tales“ u Belfastu.

Pored toga, Velika Britanija namerava da u saradnji sa Švedskom isporuči Ukrajini švedske borbene avione „Gripen“. Odgovarajući sporazum potpisan je u utorak, na marginama sastanka Kontakt grupe za isporuku naoružanja Ukrajini u Briselu.

(sputnikportal.rs)

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