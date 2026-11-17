OGROMAN VOJNI PAKET IZ LONDONA: Velika Britanija hitno šalje Ukrajini više od 1.000 moćnih raketa za PVO i gripene!
VELIKA Britanija će tokom zime isporučiti Ukrajini više od 1.000 raketa i preko deset radara za protivvazduhoplovnu odbranu, u ukupnoj vrednosti od 240 miliona funti (316 miliona dolara), saopštilo je britansko Ministarstvo odbrane.
-Podrška protivvazduhoplovnoj odbrani u vrednosti od 240 miliona funti obuhvata više od 1.000 dodatnih raketa kratkog dometa za PVO i više od deset radara, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je preciziralo da će rakete biti proizvedene u fabrici francuske kompanije „Tales“ u Belfastu.
Pored toga, Velika Britanija namerava da u saradnji sa Švedskom isporuči Ukrajini švedske borbene avione „Gripen“. Odgovarajući sporazum potpisan je u utorak, na marginama sastanka Kontakt grupe za isporuku naoružanja Ukrajini u Briselu.
(sputnikportal.rs)
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