EVROPLjANI strahuju od loših vesti za Ukrajinu nakon sastanaka američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i kineskim liderom Si Đinpingom.

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O ovome izveštava portal Axios.

-Znamo da svaki put kada predsednik Tramp razgovara ili se sastaje sa Putinom, to rezultira lošim vestima za Ukrajinu i Evropu. Spremamo se na sve, izjavio je jedan evropski diplomata.

Prvobitno, Trampov navedeni cilj samita bio je pokretanje razgovora o nuklearnom razoružanju. Međutim, kasnije je potvrdio da će strane razgovarati i o Iranu, dodajući:

„Razgovaraćemo o mojoj omiljenoj temi – Ukrajini.“

Neposredno pred samit, američki zvaničnici su naglasili da rat u Ukrajini neće biti na dnevnom redu. Sličan stav izneli su i kineski zvaničnici.

Prema rečima nekoliko evropskih zvaničnika i zapadnih diplomata, postoji zabrinutost da bi „američki predsednik mogao da odstupi od utvrđenog plana i zauzme stav o Ukrajini ili Tajvanu koji bi ugrozio njihove interese ili delovao kao podrška njihovim glavnim protivnicima“.

Evropske diplomate su takođe primetile da su američki zvaničnici nastojali da umanje značaj samita i snize očekivanja u pogledu bilo kakvih suštinskih ishoda.

U posebnom članku razmotrili smo razloge zbog kojih Peking okleva da učestvuje u razgovorima sa Putinom i Trampom koji se tiču Ukrajine.

(strana.one)

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