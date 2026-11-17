EVROPA U STRAHU OD VELIKOG DOGOVORA: Nakon Trampovih razgovora sa Putinom i Si Đinpingom, Kijevu prete ozbiljne posledice!
EVROPLjANI strahuju od loših vesti za Ukrajinu nakon sastanaka američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim liderom Vladimirom Putinom i kineskim liderom Si Đinpingom.
O ovome izveštava portal Axios.
-Znamo da svaki put kada predsednik Tramp razgovara ili se sastaje sa Putinom, to rezultira lošim vestima za Ukrajinu i Evropu. Spremamo se na sve, izjavio je jedan evropski diplomata.
Prvobitno, Trampov navedeni cilj samita bio je pokretanje razgovora o nuklearnom razoružanju. Međutim, kasnije je potvrdio da će strane razgovarati i o Iranu, dodajući:
„Razgovaraćemo o mojoj omiljenoj temi – Ukrajini.“
Neposredno pred samit, američki zvaničnici su naglasili da rat u Ukrajini neće biti na dnevnom redu. Sličan stav izneli su i kineski zvaničnici.
Prema rečima nekoliko evropskih zvaničnika i zapadnih diplomata, postoji zabrinutost da bi „američki predsednik mogao da odstupi od utvrđenog plana i zauzme stav o Ukrajini ili Tajvanu koji bi ugrozio njihove interese ili delovao kao podrška njihovim glavnim protivnicima“.
Evropske diplomate su takođe primetile da su američki zvaničnici nastojali da umanje značaj samita i snize očekivanja u pogledu bilo kakvih suštinskih ishoda.
U posebnom članku razmotrili smo razloge zbog kojih Peking okleva da učestvuje u razgovorima sa Putinom i Trampom koji se tiču Ukrajine.
(strana.one)
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