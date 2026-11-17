SKUPOCENI F-22 KRIJE TAJNU KOJA GA DRŽI NA ZEMLJI: Bez ovog dela iz 1990-ih američki stelt lovci ne mogu da polete! (VIDEO)
VAZDUHOPLOVSTVO SAD traži dobavljače za PC Card ili CompactFlash memorijske kartice kapaciteta najmanje 256 megabajta, uz obaveštenje koje je objavila programska kancelarija F-22 u kojem se od firmi traži da dostave informacije o tome da li mogu da ih isporuče.
Odgovori treba da budu dati 1. decembra 2026. sa traženim informacijama o tome gde su kartice i njihove komponente napravljene, kako stižu do dobavljača i koji su koraci preduzeti da se spreči falsifikovanje. Zahtev naglašava rastuću zastarelost lovca F-22, koji se pokazao posebno teškim za modernizaciju, ostavljajući ga sa nekim od najnenaprednijih avionike u Oružanim snagama SAD
Iako je F-22 lovac pete generacije, on je znatno stariji i manje napredan od svih drugih tipova lovaca svoje generacije, s tim što ne samo njegova avionika, već i mnogi aspekti njegovog dizajna, uključujući materijale konstrukcije aviona, daleko iza onih modernih F-35 i kineskih J-20 i J-35. Dok je ušao u službu 2005. godine, lovac je prvi put poleteo 1990. godine, 21 godinu pre J-20, pri čemu je njegova operacionalizacija bila značajno odložena zbog širokih razvojnih problema i smanjenja budžeta tokom 1990-ih. Avionika lovca je bila značajno zastarela do trenutka kada je ušao u službu, sa značajnim primerom da je F-22 jedini tip lovaca koji je ušao u službu u 21. veku bez nišana na kacigi, što predstavlja veliki nedostatak u borbi sa vizuelnim dometom.
Kartridž za prenos podataka F-22, ili DTC, deo je infrastrukture podataka i održavanja aviona, pri čemu su PC kartice koje su se koristile u avionu nekada bile uobičajene u laptopovima, dok su CompactFlash kartice bile široko korišćene u digitalnim fotoaparatima. Njihov skromni kapacitet je upečatljiv pored današnjeg potrošačkog skladišta. Pronalaženje kartica koje odgovaraju lovcu, rade sa njegovim softverom i ispunjavaju operativne zahteve aviona pokazalo se izazovnim, uz zabrinutost da moderne kartice većeg kapaciteta možda neće biti kompatibilne. Naslov novog obaveštenja povezuje tražene kartice sa DTC-om F-22, ali javne informacije ne navode svaki detalj o tome kako se kartice koriste ili koliko ih je možda potrebno vazduhoplovstvu.
Održivost F-22 za borbe visokog intenziteta je u više navrata dovođena u pitanje, s tim da su avioni patili od daleko najniže stope dostupnosti u vazduhoplovstvu. Avionu nedostaju napredne mogućnosti stelt, mrežno centrično ratovanje, deljenje podataka, elektronsko ratovanje ili elektronske obaveštajne sposobnosti novog F-35, dok je znatno skuplji i intenzivniji za održavanje, i daleko izazovniji za modernizaciju, što je dovelo do toga da Vazduhoplovstvo traži da počne penzionisanje F-22 decenijama pre roka. Dok je smanjenje proizvodnje F-22 odobreno manje od četiri godine nakon što je tip ušao u službu, njegov direktni prethodnik četvrte generacije F-15 je ostao u proizvodnji i nastavio da prima porudžbine, sa mnogo manje problematičnim dizajnom koji nastavlja da uključuje nadogradnje tokom decenija dugog proizvodnog ciklusa.
(militarywatchmagazine.com)
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