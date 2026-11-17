VAZDUHOPLOVSTVO SAD traži dobavljače za PC Card ili CompactFlash memorijske kartice kapaciteta najmanje 256 megabajta, uz obaveštenje koje je objavila programska kancelarija F-22 u kojem se od firmi traži da dostave informacije o tome da li mogu da ih isporuče.

Foto: APFootage / Alamy / Profimedia

Odgovori treba da budu dati 1. decembra 2026. sa traženim informacijama o tome gde su kartice i njihove komponente napravljene, kako stižu do dobavljača i koji su koraci preduzeti da se spreči falsifikovanje. Zahtev naglašava rastuću zastarelost lovca F-22, koji se pokazao posebno teškim za modernizaciju, ostavljajući ga sa nekim od najnenaprednijih avionike u Oružanim snagama SAD



Iako je F-22 lovac pete generacije, on je znatno stariji i manje napredan od svih drugih tipova lovaca svoje generacije, s tim što ne samo njegova avionika, već i mnogi aspekti njegovog dizajna, uključujući materijale konstrukcije aviona, daleko iza onih modernih F-35 i kineskih J-20 i J-35. Dok je ušao u službu 2005. godine, lovac je prvi put poleteo 1990. godine, 21 godinu pre J-20, pri čemu je njegova operacionalizacija bila značajno odložena zbog širokih razvojnih problema i smanjenja budžeta tokom 1990-ih. Avionika lovca je bila značajno zastarela do trenutka kada je ušao u službu, sa značajnim primerom da je F-22 jedini tip lovaca koji je ušao u službu u 21. veku bez nišana na kacigi, što predstavlja veliki nedostatak u borbi sa vizuelnim dometom.

(militarywatchmagazine.com)

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić