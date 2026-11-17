LIDERI SAD, Indije, Japana i Australije koje čine grupu Kvad oštro su danas osudili sve destabilizujuće i jednostrane poteze u indopacifičkom regionu kojima se nastoji promeniti postojeće stanje, uključujući upotrebu sile ili prinude, ocenjujući da takvi postupci podstiču tenzije i ugrožavaju regionalni mir i stabilnost.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Američki predsednik Donald Tramp, indijski premijer Narendra Modi, japanska premijerka Sanae Takaiči i australijski premijer Entoni Albaneze su u saopštenju nakon sastanka u Manili izrazili i ozbiljnu zabrinutost zbog ekonomskih pritisaka, uključujući proizvoljna ograničenja izvoza, prenosi Bi-Bi-Si.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Lideri Kvada takođe su se saglasili da sledeće godine izvedu svoje prve trenažne letove za pomorski nadzor na Pacifiku i unaprede saradnju u oblasti sajber bezbednosti u Indo-pacifičkom regionu.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

U saopštenju nakon prvog samita četiri zemlje posle više od dve godine, lideri Kvada su potvrdili važnost razvoja pouzdane veštačke inteligencije, istovremeno izrazivši "duboku zabrinutost" zbog "ekonomske prinude" usred rastućeg vojnog i ekonomskog uticaja Kine u Indo-Pacifiku.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Tramp je na sastanku lidera Kvada pohvalio odnose između četiri zemlje, ističući da one predstavljaju "neka od najvažnijih partnerstava na svetu" i spadaju među najuspešnije države.

On je dodao da su one, "u određenom smislu" i među najmoćnijim zemljama sveta, poručivši da su telefon i vrata Bele kuće uvek otvoreni za lidere Kvada.

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

Sastanak grupe Kvad održan je u Manili, na marginama samita ASEAN-a.

Razgovori su bili usmereni na jačanje saradnje u oblasti bezbednosti, ekonomije i stabilnosti u indo-pacifičkom regionu, u vreme pojačanih tenzija i rastuće zabrinutosti zbog kineskog uticaja u regionu.

(Tanjug)

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