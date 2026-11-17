PRED belgijskim krivičnim sudom u Briselu izrečena je prvostepena presuda desetorici, navodnih pripadnika kriminalne grupe, optuženima za pokušaj pljačke oružane pljačke trezora u nemačkom gradu Bohumu, krajem februara prošle godine.

Foto: N. Skenderija

Najviša kazna od 13 godina zatvora izrečena je Italijanu Antoniu F. (53), koji je od svoje desete godine živeo u Francuskoj. Mediji su ga prozvali "kraljem bekstva", nakon što je u dva navrata, 1998. i 2003. godine pobegao iz francuskih zatvora. Prethodno je tužilaštvo tražilo da sud Antonia F. osudi na 18 godina robije, a nakon što je izrečena prvostepena presuda, odmah su zatražili da bude uhapšen u sudnici, budući da se tokom suđenja branio sa slobode, nakon što je krajem prošle godine pušten uz kauciju od 30.000 evra.

Zajedno sa njim osuđeno je i preostalih devet članova grupe, na kazne od sedam do 12 godina zatvora. Među njima je i Antoniov brat, Masimilijano F., kojem je izrečena kazna od devet godina zatvora.

Prema onome što pišu strani mediji, francuska policija je još u novembru 2024. dobila dojavu da poznata kriminalna grupa sprema veliku akciju. Kroz zajednički istražni tim sa Belgijom, istražitelji su im postavili GPS lokatore na vozila i prisluškivali komunikaciju. U noći između 26. i 27. februara 2025. godine, francuski i belgijski istražitelji su putem praćenja videli da je grupa krenula iz svog skrovišta u Belgiji ka trezoru kompanije za transport novca u Bohumu.

Odmah su alarmirali nemačke kolege koje su blokirale prilaze objektu. Kako je navedeno u presudi suda u Briselu, napadači su zaustavili vozila na samo nekoliko stotina metara od trezora kada su ugledali rotaciona svetla nemačke policije.

Zahtev za izuzeće na 18 strana ADVOKAT Antonia F. isticao je da u automobilu u kojem se njegov klijent nalazio u trenutku hapšenja nije pronađeno nikakvo oružje. Odbrana je takođe dovodila u pitanje pouzdanost DNK analiza kojima su njegovi biološki tragovi pronađeni na kundaku automatske puške, municiji i fantomkama u drugom vozilu grupe. Advokati optuženih tvrdili su da krivično delo pokušaja pljačke ne postoji, jer grupa nikada nije ni stigla do trezora u Bohumu, niti izvršila napad. Sud je ovaj argument odbacio uz obrazloženje da pripremne radnje (nabavka vojnog oružja, kradenih vozila i odlazak nadomak objekta) predstavljaju početak izvršenja krivičnog dela. Tim od trojice Antoniovih advokata, tvrdio je da je on žrtva pristrasnog postupanja zbog svoje kriminalne prošlosti u Francuskoj i osporavana je zakonitost tajnog praćenja GPS lokatorima i korišćenja doušnika. Tokom suđenja su podneli i zahtev za izuzeće sudije od 18 stranica, što je privremeno odložilo proces.

Shvativši da su otkriveni, okrenuli su se i pobegli nazad preko granice u Belgiju. Upravo to su policijske snage i očekivale. Čim su se članovi grupe vratili u svoje iznajmljeno skrovište u belgijskom gradu Ojpenu, opkolile su ih specijalne jedinice Belgije i Francuske i uhapsile nakon kraće potere. Pretresom skrovišta, pronađena je veća količina automatskog oružja, ručnih bombi i vojnog eksploziva namenjenog za pljačku.

Antonio F. je u potpunosti negirao učešće u planiranju pljačke, tvrdeći da je u belgijski grad Ojpen došao zbog karnevala i kupovine automobila. međutim, sud nije prihvatio ovu odbranu, pošto su, kako je naglašeno, prihvaćeni dokazi prikupljeni tokom istrage. Kako se tvrdi, njegov DNK pronađen je na kundaku automatskog oružja, municiji i fantomkama, zaplenjenim u vozilima, koji su, navodno pripadali pripadnicima grupe.