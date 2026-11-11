VELIKI DOGOVOR RUSIJE I UKRAJINE U ABU DABIJU! Medinski otkrio detalje pregovora (VIDEO)

POMOĆNIK ruskog predsednika Vladimir Medinski obratio se novinarima nakon poslednje runde razgovora između Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Država u Abu Dabiju.

foto: Kristina Solovyova / Sputnik / Profimedia

Razgovori su počeli 10. novembra - prva runda juče je trajala oko 4,5 sata, sa pauzom od 40 minuta, dok je druga runda, održana danas, trajala oko dva sata.

Medinski je predvodio rusku delegaciju, dok je Rustem Umerov, šef Spoljne obaveštajne službe, predvodio ukrajinsku delegaciju.

Za pregovaračkim stolom bili su prisutni i američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner, vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a za Evropu Aleksus Grinkevič i ministar spoljnih poslova UAE Abdulah bin Zajed el Nahjan.

Suprotno izjavama francuskih zvaničnika, nijedan Evropljanin nije bio prisutan.

Prema rečima portparola ruskog predsednika Dmitrija Peskova, razgovori će se fokusirati na bezbednosne garancije.

Postignut dogovor o velikoj razmeni zarobljenika

Tokom razgovora u Abu Dabiju, Rusija i Ukrajina su se složile oko velike razmene zarobljenika, čiji će uslovi uskoro biti objavljeni.

BREAKING Medinsky after the conclusion of the Abu Dhabi talks: The conflict in Ukraine has clearly shown that Europe’s security system works very poorly. This system needs to be treated entirely — a plaster will not be enough. The world needs a fair security system that does not come at the expense of any country. There was no communication with the Europeans in Abu Dhabi; their status here remains unclear. The Russian delegation expresses its gratitude to the UAE leadership for the excellent organization of the trilateral negotiations. — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 11, 2026

Ovo je novinarima saopštio Vladimir Medinski, pomoćnik ruskog predsednika i šef ruske delegacije.

On je naglasio da su tokom razgovora pokrenuta humanitarna pitanja.

- U principu smo se složili oko nove velike razmene zarobljenika, čiji će konkretni uslovi uskoro biti objavljeni - rekao je nakon razgovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine u Abu Dabiju.

Q: How did you discuss the future of European security? Putin aide Vladimir Medinsky: ‘The entire organism is corrupt … You can’t just apply a band-aid to that.’ https://t.co/INOzxqrKl1 — Viory Video (@vioryvideo) November 11, 2026

Medinski je takođe rekao da nije bilo komunikacije između ruske delegacije i tima EU, dodajući da je status evropskih partnera Ukrajine prisutnih u Abu Dabiju bio "nejasan".

On je optužio je Evropu da je "saučesnica u kolektivnoj obmani" ukrajinskog naroda i rekao da će moći da učestvuje u pregovorima tek kada joj se "savest probudi".

(Kurir)

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