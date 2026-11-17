Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Partizan - Valensija
Crno-beli će biti domaćini u 12. kolu Evrolige.
Košarkaši Partizana pokušaće na svom parketu da dođu do sedme pobede u elitnom takmičenju, ali će im na tom putu stajati sjajna Valensija. Bez obzira što su popularni "slepi miševi" tokom leta ostali bez trenera Pedra Martineza i nekoliko važnih igrača poput Žana Montera, Branku Badija i Haima Pradilje, uspeli su da dovedu odlična pojačanja i ponovo će se boriti za plasman u plej-of.
Mladi stručnjak Ćavi Albert složio je kockice, a Ti-Džej Šorts, Armoni Bruks, Nikola Mirotić i Kameron Tejlor su predvodnici novog talasa. Odlično se uklopio i prošle sezone krilni centar crno-belih Dilan Osetkovski, pa je aktuelni prvak Španije trenutno lider na tabeli Evrolige, sa učinkom 8-3.
S druge strane, "parni valjak" će ponovo biti veoma oslabljen, bez centra Kevarijusa Hejsa, beka Itana Tompsona i krilnog centra Dereka Vilisa. Registrovano je poslednje pojačanje Kris Silva, koji će imati zadatak da pomogne Tonje Džekiriju u reketu. Oporavili su se i Karlik Džons, Luka Vildoza i Lamar Stivens, ali će i navijači morati da budu na nivou i daju jak vetar u leđa svojim miljenicima protiv fenomenalnog rivala.
Utakmica u Beogradskoj areni počinje večeras u 20.45, a direktan TV prenos može da se prati na kanalu Arena premijum 2.
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