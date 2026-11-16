"Obradovala sam se porazu Portugala od Danske!" Majka Kristijana Ronalda nakon debakla reprezentacije
Majka Kristijana Ronalda, Dolores Aveiro, žestoko je iskritikovala rukovodstvo fudbalske reprezentacije Portugala ali i doskorašnje saigrače njenog sina.
Prema izjavi koju prenosi portugalska „A Bola“, Dolores je poručila da se čak obradovala porazu državnog tima od Danske rezultatom 4:1.
Razlog njenog nezadovoljstva, prema istom izvoru, jeste način na koji je portugalska reprezentacija organizovala odavanje priznanja Ronaldu za njegovu veliku karijeru.
Dolores smatra da je svečanost morala da bude održana u prisustvu njenog sina, a ne bez njega.
- Naravno, Kristijanu je bilo veoma teško i bio je tužan. Jednostavno su ga prevarili, a i mene to neverovatno boli. Poraz reprezentacije od Danske bio je potpuno zaslužen. Tako im i treba — čak sam se iskreno obradovala tom rezultatu - navodi se u izjavi pripisanoj Ronaldovoj majci.
„Svečanost u čast tako velike karijere morala je da bude održana u njegovom prisustvu, a ne bez njega. Pravo poštovanje odaće mu ovde, u njegovom matičnom Sportingu – tamo ga zaista cene. To u reprezentaciji nije bio slučaj, a to nepoštovanje se odnosi i na njegove saigrače - poručila je Kristijanova majka.
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