Fudbal

"Obradovala sam se porazu Portugala od Danske!" Majka Kristijana Ronalda nakon debakla reprezentacije

Filip Milošević

16. 11. 2026. u 19:25

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Majka Kristijana Ronalda, Dolores Aveiro, žestoko je iskritikovala rukovodstvo fudbalske reprezentacije Portugala ali i doskorašnje saigrače njenog sina.

Обрадовала сам се поразу Португала од Данске! Мајка Кристијана Роналда након дебакла репрезентације

Credit: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Prema izjavi koju prenosi portugalska „A Bola“, Dolores je poručila da se čak obradovala porazu državnog tima od Danske rezultatom 4:1.

Razlog njenog nezadovoljstva, prema istom izvoru, jeste način na koji je portugalska reprezentacija organizovala odavanje priznanja Ronaldu za njegovu veliku karijeru.

Dolores smatra da je svečanost morala da bude održana u prisustvu njenog sina, a ne bez njega.

- Naravno, Kristijanu je bilo veoma teško i bio je tužan. Jednostavno su ga prevarili, a i mene to neverovatno boli. Poraz reprezentacije od Danske bio je potpuno zaslužen. Tako im i treba — čak sam se iskreno obradovala tom rezultatu - navodi se u izjavi pripisanoj Ronaldovoj majci.

„Svečanost u čast tako velike karijere morala je da bude održana u njegovom prisustvu, a ne bez njega. Pravo poštovanje odaće mu ovde, u njegovom matičnom Sportingu – tamo ga zaista cene. To u reprezentaciji nije bio slučaj, a to nepoštovanje se odnosi i na njegove saigrače - poručila je Kristijanova majka.

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