PROTIV RUSA VIŠE NE RATUJU UKRAJINCI: Kobna situacija kod Kramatorska i Slavjanska, prazninu nadomešćuju oni
UKRAJINSKE oružane snage prebacuju dodatne snage i strane plaćenike u rejon Slovjanska i Kramatorska, računajući na dugotrajnu odbranu, izjavio je za portal Aif.ru vojni ekspert, kapetan prve klase u rezervi Vasilij Dandikin.
- Oni se pripremaju za dubinsku odbranu. Tamo prebacuju sve raspoložive snage, uključujući plaćenike iz Kolumbije i drugih zemalja. Utvrđenja su ozbiljno izgrađena, a tu su i industrijska zona i podzemni objekti - rekao je Dandikin.
Prema njegovim rečima, protivnik takođe pokušava da napadne na spoju Donjecke Narodne Republike, Zaporoške i Dnjepropetrovske oblasti, nastojeći da povrati pojedine položaje i poboljša logistiku. Ipak, ekspert smatra da ti pokušaji neće biti uspešni.
Dandikin je istakao da Slavjansk i Kramatorsk za Kijev i dalje predstavljaju ključni pravac, zbog čega je ukrajinska komanda spremna da ih brani po svaku cenu. Istovremeno, on smatra da taktika odbrane u „tvrđavama“ neće dati rezultate: čak i ako se ukrajinske snage zadrže u podrumima i podzemnim objektima, to neće promeniti ukupnu situaciju.
- Logistika im je narušena, a postoje i mogućnosti za nanošenje udara. Ruska vojska dobija ozbiljne avijacione rakete, kojima se sa helikoptera može dejstvovati na udaljenosti od 200 kilometara. Armijska avijacija će napadati izvan dometa protivničkog naoružanja - objasnio je ekspert.
Prema njegovom mišljenju, u slučaju pogoršanja situacije, Oružane snage Ukrajine mogle bi namerno da uništavaju gradsku infrastrukturu kako bi otežale zauzimanje gradova.
- Učiniće sve da te gradove razore do temelja. Svesni su da te teritorije više ne mogu da povrate. Na isti način su uništavali Konstantinovku i druga naseljena mesta - smatra Dandikin.
Kao ključni faktor izdvojio je prekid puteva snabdevanja ukrajinske grupacije.
- Važno je da im potpuno presečemo dotok snabdevanja i prekinemo logistiku, što se, zapravo, već dešava - naglasio je ekspert.
- Kada opkoljavanje bude završeno i svi putevi budu presečeni, videćemo koliko dugo protivnik može da izdrži. Ali oni imaju zalihe, a biće i rotacije. Zato ćemo tek videti masovnu vazdušno-raketnu operaciju ruskih snaga i precizne udare po otkrivenim ciljevima - zaključio je Dandikin.
Ranije je vojno-politički ekspert i učesnik specijalne vojne operacije Jan Gagin saopštio da ruske snage nastavljaju uspešno napredovanje u rejonu Slovjanska i Kramatorska u Donjeckoj Narodnoj Republici.
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