NOVI VOJNI SIGNALI IZ MOSKVE: Šojgu ponudio UAE ruski potencijal za zaštitu od pretnji iz vazduha

RUSIJA ima najviše iskustva u oblasti protivvazduhoplovne odbrane (PVO) i spremna je da nastavi saradnju sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima u toj oblasti, izjavio je sekretar Saveta bezbednosti Rusije Sergej Šojgu.

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-Rusija danas ima najviše iskustva i najveći potencijal za suočavanje s pretnjama u oblasti protivvazduhoplovne odbrane. U toj oblasti smo, naravno, spremni da nastavimo saradnju sa našim kolegama, rekao je Šojgu novinarima.

Prema njegovim rečima, saradnja UAE i Rusije u oblasti PVO ima praktičan karakter i nastaviće da se razvija.

-U toj oblasti se radi i to je praktičan, a ne diplomatski posao, sa sasvim konkretnom primenom. Saradnja u oblasti PVO će se, naravno, razvijati jer se menjaju i same pretnje. Pojavljuju se novi nosači, bespilotne letelice, rakete, bespilotne letelice sa mlaznim motorom i tako dalje, dodao je Šojgu.

Foto Vojska Srbije

Kako je istakao, zemlje i strukture koje su preuzele odgovornost za osiguranje bezbednosti na Bliskom istoku nisu ispunile svoj zadatak.

-To je pre svega povezano s tim što zemlje i strukture koje su preuzele obavezu da štite region i održavaju stabilnost u njemu nisu ispunile svoj zadatak, rekao je Šojgu novinarima, odgovarajući na pitanje o situaciji na Bliskom istoku.

-Mnoge zemlje, među njima i Ujedinjeni Arapski Emirati, morale su same da se nose sa svim tim, dodao je on.

(sputnikportal.rs)

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