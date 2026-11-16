OVO SU ODLUKE REM-A O INFORMERU: Zabrana emisija "Info jutro" i "Srpskog dnevnika"
REGULATORNO telo za elektronske medije (REM) izreklo je deo najnovije presude protiv Informera, koja uključuje zabranu emisija "Info jutro" i "Srpskog dnevnika", na određen broj dana.
Članovi saveta REM-a odluči su da zabrane emitovanje emisije "Info jutro" na 15 dana, a zatim su izrekli zabranu "Srpskog dnevnika" u trajanju od 10 dana.
Zabrana oglašavanja u trajanju od 7 dana.
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