Politika

OVO SU ODLUKE REM-A O INFORMERU: Zabrana emisija "Info jutro" i "Srpskog dnevnika"

С.А.М.

16. 11. 2026. u 18:37

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

REGULATORNO telo za elektronske medije (REM) izreklo je deo najnovije presude protiv Informera, koja uključuje zabranu emisija "Info jutro" i "Srpskog dnevnika", na određen broj dana.

ОВО СУ ОДЛУКЕ РЕМ-А О ИНФОРМЕРУ: Забрана емисија Инфо јутро и Српског дневника

FOTO TANJUG/ OLIVER BUNIĆ

Članovi saveta REM-a odluči su da zabrane emitovanje emisije "Info jutro" na 15 dana, a zatim su izrekli zabranu "Srpskog dnevnika" u trajanju od 10 dana.

Zabrana oglašavanja u trajanju od 7 dana.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

AMERIČKI MEDIJI O CENZURI U SRBIJI NAKON POBEDE STUDENTSKE LISTE
Politika

0 2

AMERIČKI MEDIJI O CENZURI U SRBIJI NAKON POBEDE STUDENTSKE LISTE

CENZURA medija u Srbiji tema je teksta američkog portala "Breitbart", koji piše o merama Regulatornog tela za elektronske medije (REM) protiv pojedinih emisija Informer TV-a. Osnivač i glavni i odgovorni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uputio je međunarodni apel, pozivajući predsednika SAD Donalda Trampa i zapadne lidere da reaguju.

16. 11. 2026. u 10:55 >> 17:26

Politika
Tenis
Fudbal
Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!

Košarkaš Crvene zvezde pokazao navijačima srednji prst, pa uputio javno izvinjenje!