OVO SU ODLUKE REM-A O INFORMERU: Zabrana emisija "Info jutro" i "Srpskog dnevnika"

NEKADA se čini da se ništa ne menja, ma koliko se trudili, nadali i čekali da se okolnosti konačno okrenu u našu korist. Ipak, prema astrološkim tumačenjima, kraj novembra mogao bi da donese dugo očekivane preokrete za tri horoskopska znaka. Za Strelčeve, Lavove i Vage 25. novembar simbolično predstavlja trenutak kada bi strpljenje moglo da se isplati, a želje koje su gotovo otpisali ponovo da postanu dostižne.