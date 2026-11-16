Bio je na korak od Partizana, sada ne dolazi u Arenu! Valensija oslabljena u Beogradu
Nije se oporavio.
Valensija će na gostovanju Partizanu u Beogradskoj areni biti lišena pomoći dvojice košarkaša, među kojima je i Nikola Mirotić, nekadašnja velika želja crno-belih. Španski klub potvrdio je da iskusni krilni centar, kao ni Nejt Rivers, neće biti u sastavu za utakmicu 12. kola Evrolige.
Duel je zakazan za utorak od 20.45, a prema informacijama objavljenim na zvaničnom sajtu Valensije, ekspedicija španskog tima doputovaće u Beograd sa 13 raspoloživih igrača.
„Ekspedicija Valensije otputovaće u Beograd sa 13 raspoloživih igrača, dok će Nejta Riversa (levo stopalo) i Nikolu Mirotića (levi primicač) povrede sprečiti da nastupe na još jednoj utakmici“, navodi se u saopštenju kluba.
Mirotić je ove sezone jedan od značajnijih igrača Valensije, sa prosekom od 13 poena, tri skoka i jedne asistencije po utakmici. Njegovo odsustvo otvara prostor za veću minutažu Dilanu Osetkovskom, koji je prošle sezone nastupao upravo za Partizan.
Crnogorski košarkaš se povredio na utakmici 8. kola protiv Fenerbahčea. Pri kraju meča je osetio oštar bol u butini, a naknadni pregledi potvrdili su povredu primicača.
Izabranici Ćavija Alberta u Beograd stižu u odličnoj formi. Valensija je trenutno na čelu evroligaške tabele sa učinkom 8-3, a u poslednjih deset utakmica u svim takmičenjima ostvarila je devet pobeda.
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