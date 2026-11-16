ČUDO SE DOGODILO! Služili su za popravljanje gol-razlike, sada izborili istorijski baraž!
Epski podvig "ribara" u Ligi nacija.
Fudbalska reprezentacija Farskih ostrva upisala je pobedu u poslednjem kolu C divizije Lige nacija, pošto su slavili protiv Moldavije rezultatom 1:0 (1:0).
"Ribari" su na taj način obezbedeli istorijsko mesto u baražu za plasman u B diviziju, dok je duel rešen već u prvom poluvremenu.
Naime, strelac jedinog gola bio je Aki Samjuelson u 24. minutu, a taj trenutak bio je dovoljan Ostrvljanima da preskoče direktnog rivala Moldavce i probiju se na drugo mesto u grupi 3 sa osam bodova, dok je gost ostao na sedam.
Posebno iznenađenje predstavlja remi Slovačke, prvoplasirane u ovoj grupi, koja se provukla na gostovanju Kazahstanu i odigrala nerešeno 2:2.
Vodila je domaća selekcija dva puta, ali je pobednik grupe uspeo da se provuče kroz "iglene uši" i dođe do boda u 90+5. minutu utakmice.
Međutim, Slovaci su još ranije obezbedili tron i plasman u B diviziju, a takmičenje su završili sa 12 bodova na kontu.
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