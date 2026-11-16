Fudbal

ČUDO SE DOGODILO! Služili su za popravljanje gol-razlike, sada izborili istorijski baraž!

С.С.

16. 11. 2026. u 19:05

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Epski podvig "ribara" u Ligi nacija.

ЧУДО СЕ ДОГОДИЛО! Служили су за поправљање гол-разлике, сада изборили историјски бараж!

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Farskih ostrva upisala je pobedu u poslednjem kolu C divizije Lige nacija, pošto su slavili protiv Moldavije rezultatom 1:0 (1:0).

"Ribari" su na taj način obezbedeli istorijsko mesto u baražu za plasman u B diviziju, dok je duel rešen već u prvom poluvremenu.

Naime, strelac jedinog gola bio je Aki Samjuelson u 24. minutu, a taj trenutak bio je dovoljan Ostrvljanima da preskoče direktnog rivala Moldavce i probiju se na drugo mesto u grupi 3 sa osam bodova, dok je gost ostao na sedam.

Posebno iznenađenje predstavlja remi Slovačke, prvoplasirane u ovoj grupi, koja se provukla na gostovanju Kazahstanu i odigrala nerešeno 2:2.

Vodila je domaća selekcija dva puta, ali je pobednik grupe uspeo da se provuče kroz "iglene uši" i dođe do boda u 90+5. minutu utakmice.

Međutim, Slovaci su još ranije obezbedili tron i plasman u B diviziju, a takmičenje su završili sa 12 bodova na kontu.

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