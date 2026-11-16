ČUDO SE DOGODILO! Služili su za popravljanje gol-razlike, sada izborili istorijski baraž!

Epski podvig "ribara" u Ligi nacija.

Photo: A2824 Franz-Peter Tschauner / DPA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Farskih ostrva upisala je pobedu u poslednjem kolu C divizije Lige nacija, pošto su slavili protiv Moldavije rezultatom 1:0 (1:0).

"Ribari" su na taj način obezbedeli istorijsko mesto u baražu za plasman u B diviziju, dok je duel rešen već u prvom poluvremenu.

Naime, strelac jedinog gola bio je Aki Samjuelson u 24. minutu, a taj trenutak bio je dovoljan Ostrvljanima da preskoče direktnog rivala Moldavce i probiju se na drugo mesto u grupi 3 sa osam bodova, dok je gost ostao na sedam.

@OscarSports_90 #NationsLeague | FECHA 6 🏆LIGA C ➡️🇫🇴 #IslasFeroe 1-0 #Moldavia 🇲🇩 Sin plenos. Suman dos puntos @OscarSports_90 @leosadako @FBosnio @NatR3y y @NTCachengue https://t.co/8CiqTU87jJ — Senior Prode ⭐⭐⭐ (@ElProdeOriginal) November 16, 2026

Posebno iznenađenje predstavlja remi Slovačke, prvoplasirane u ovoj grupi, koja se provukla na gostovanju Kazahstanu i odigrala nerešeno 2:2.

Vodila je domaća selekcija dva puta, ali je pobednik grupe uspeo da se provuče kroz "iglene uši" i dođe do boda u 90+5. minutu utakmice.

Međutim, Slovaci su još ranije obezbedili tron i plasman u B diviziju, a takmičenje su završili sa 12 bodova na kontu.

🇪🇺 Final del grupo 3 de la Liga C. 🇸🇰 Eslovaquia asciende sobrada con 12 puntos. 🇫🇴 Islas Feroe hace HISTORIA y se mete en el PLAY-OFF como una de las sorpresas. 🇲🇩 Moldavia cae en el último partido y se mantiene. 🇰🇿 Kazajistán fracasa con solo 3 puntos. #NationsLeague https://t.co/QGC7ROS8OD — B.r.a.i.s ⭐️ (@braiiis_7) November 16, 2026

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