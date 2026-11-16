SMRTONOSNA PRECIZNOST: Ruski „Iskander-M” sa novom radarskom tehnologijom cilja ključne mostove
RUSKE oružane snage su, prema izveštajima, uvele unapređene sisteme navođenja za svoje balističke rakete „Iskander-M”, omogućavajući preciznije korekcije putanje u završnoj fazi leta i poboljšavajući sposobnost gađanja kritične infrastrukture.
Ove modifikacije, koje uključuju optičke i radarske glave za samonavođenje, navodno su korišćene u nedavnim napadima na važne mostove u glavnom gradu Ukrajine. Ovaj razvoj događaja mogao bi da oteža napore Ukrajine da zaštiti ključne transportne veze, posebno s obzirom na to da ruske snage sve češće gađaju infrastrukturu duž reke Dnjepar, očigledno u cilju ometanja komunikacije između istočnih i zapadnih regiona zemlje.
Ova unapređenja su postala poznata u trenutku kada su ruski napadi na mostove u glavnom gradu Ukrajine postali učestaliji. Krajem oktobra, ruske rakete pogodile su „Južni most” (Pivdenji), oštetivši kolovoz. Tokom noći između 6. i 7. novembra, „Severni most” (Pivnični) takođe je bio meta napada balističkim raketama. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je na ovaj prelaz ispaljeno šest raketa, od kojih su četiri pogodile cilj. Iako napadi nisu uništili mostove, izazvali su ozbiljne poremećaje u saobraćaju i javnom prevozu koji povezuju dve strane glavnog grada.
Gađanje ovih prelaza deo je šire strategije usmerene na ometanje transportne infrastrukture Ukrajine. Dnjepar deli glavni grad i nastavlja tok ka jugu kroz zemlju, zbog čega su njegovi mostovi od značaja kako za kretanje civila, tako i za vojnu logistiku. Onemogućavanje prelaza moglo bi da oteža transport trupa, municije, goriva i opreme između različitih regiona, dok bi civilni saobraćaj bilo prinuđeno da se preusmeri na manji broj dostupnih pravaca. Rusija je prethodno koristila jurišne dronove na mlazni pogon za napade na glavne mostove u gradu, a kasnije je sve češće primenjivala balističke rakete protiv većih objekata. Mogućnost postizanja preciznijih pogodaka mogla bi da učini ponovljene napade efikasnijim u oštećivanju kolovoznih površina i ometanju saobraćaja, čak i u slučajevima kada sami mostovi ostanu strukturno neoštećeni.
(militarywatchmagazine.com)
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