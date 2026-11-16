SMRTONOSNA PRECIZNOST: Ruski „Iskander-M” sa novom radarskom tehnologijom cilja ključne mostove

RUSKE oružane snage su, prema izveštajima, uvele unapređene sisteme navođenja za svoje balističke rakete „Iskander-M”, omogućavajući preciznije korekcije putanje u završnoj fazi leta i poboljšavajući sposobnost gađanja kritične infrastrukture.

MOD Rusije

Ove modifikacije, koje uključuju optičke i radarske glave za samonavođenje, navodno su korišćene u nedavnim napadima na važne mostove u glavnom gradu Ukrajine. Ovaj razvoj događaja mogao bi da oteža napore Ukrajine da zaštiti ključne transportne veze, posebno s obzirom na to da ruske snage sve češće gađaju infrastrukturu duž reke Dnjepar, očigledno u cilju ometanja komunikacije između istočnih i zapadnih regiona zemlje.



Foto Vikipedija/Mil.ru/Ministry of Defense of Russia





Ova unapređenja su postala poznata u trenutku kada su ruski napadi na mostove u glavnom gradu Ukrajine postali učestaliji. Krajem oktobra, ruske rakete pogodile su „Južni most” (Pivdenji), oštetivši kolovoz. Tokom noći između 6. i 7. novembra, „Severni most” (Pivnični) takođe je bio meta napada balističkim raketama. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je na ovaj prelaz ispaljeno šest raketa, od kojih su četiri pogodile cilj. Iako napadi nisu uništili mostove, izazvali su ozbiljne poremećaje u saobraćaju i javnom prevozu koji povezuju dve strane glavnog grada.

(militarywatchmagazine.com)

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