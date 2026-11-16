Može li on da probudi klub iz Londona? Kristal Palas angažovao novog trenera

DANSKI trener Tomas Frank imenovan je za novog menadžera Kristal Palasa, saopštio je ovog ponedeljka engleski fudbalski klub.

FOTO: Chris Foxwell / imago sportfotodienst / Profimedia

Navodi se da je 53-godišnji stručnjak potpisao ugovor sa timom iz Londona do juna 2029. godine.

Danski stručnjak je na mestu menadžera zamenio Pjera Saža, koji je pre četiri dana dobio otkaz zbog loših rezultata u Premijer ligi.

We are pleased to confirm the appointment of Thomas Frank as Manager 🤝 ℹ️ https://t.co/2wUzZAGt4S https://t.co/zv2vMPGPFz — Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 16, 2026

Kristal Palas se trenutno nalaze na poslednjem, 20. mestu na tabeli prvenstva Engleske sa samo sedam bodova iz 10 utakmica.

Tomas Frank je ranije trenirao Totenhem, Brentford, Bronbi, kao i mlađe selekcije Danske.

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