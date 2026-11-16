Fudbal

Može li on da probudi klub iz Londona? Kristal Palas angažovao novog trenera

Танјуг

16. 11. 2026. u 19:10

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DANSKI trener Tomas Frank imenovan je za novog menadžera Kristal Palasa, saopštio je ovog ponedeljka engleski fudbalski klub.

Може ли он да пробуди клуб из Лондона? Кристал Палас ангажовао новог тренера

FOTO: Chris Foxwell / imago sportfotodienst / Profimedia

Navodi se da je 53-godišnji stručnjak potpisao ugovor sa timom iz Londona do juna 2029. godine. 

Danski stručnjak je na mestu menadžera zamenio Pjera Saža, koji je pre četiri dana dobio otkaz zbog loših rezultata u Premijer ligi.

Kristal Palas se trenutno nalaze na poslednjem, 20. mestu na tabeli prvenstva Engleske sa samo sedam bodova iz 10 utakmica.

Tomas Frank je ranije trenirao Totenhem, Brentford, Bronbi, kao i mlađe selekcije Danske.

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