Svet

MINIBUS SLETEO U MORE U TURSKOJ: Vozaču pozlilo i preminuo, deset putnika spaseno

Танјуг

16. 11. 2026. u 19:05

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JEDNA osoba je poginula, a deset je povređeno nakon što je danas minibus pao u more u okrugu Ajvalik u Balikesiru u Turskoj.

МИНИБУС СЛЕТЕО У МОРЕ У ТУРСКОЈ: Возачу позлило и преминуо, десет путника спасено

Unsplash

Kako je saopšteno, minibus sa putnicima se survao u more nakon što je vozač doživeo srčani udar za volanom i izgubio kontrolu nad vozilom, prenosi Sabah.

Prema saopštenju kancelarije guvernera Balikesira, vozač, Batuhan Jilmaz, je poginuo, dok je 10 putnika, uključujući i jedno dete, spaseno iz mora i nisu u životnoj opasnosti.

Incident se dogodio oko 12.30 časova na Ataturkovom bulevaru u Ajvaliku.

- Vozač putničkog minibusa koji je saobraćao na relaciji Ajvalik-Sarimsakli izgubio je kontrolu nad vozilom nakon što je doživeo srčani udar. Vatrogasna služba Gradske opštine Balikesir Ajvalik uputila je na mesto nesreće tri vozila i osmoro ljudi. Spasilačka operacija koju su sproveli policija, vatrogasci i obalska straža je završena, minibus je izvučen iz vode pomoću auto-dizalice - navodi se u saopštenju.

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