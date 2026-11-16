MINIBUS SLETEO U MORE U TURSKOJ: Vozaču pozlilo i preminuo, deset putnika spaseno
JEDNA osoba je poginula, a deset je povređeno nakon što je danas minibus pao u more u okrugu Ajvalik u Balikesiru u Turskoj.
Kako je saopšteno, minibus sa putnicima se survao u more nakon što je vozač doživeo srčani udar za volanom i izgubio kontrolu nad vozilom, prenosi Sabah.
Prema saopštenju kancelarije guvernera Balikesira, vozač, Batuhan Jilmaz, je poginuo, dok je 10 putnika, uključujući i jedno dete, spaseno iz mora i nisu u životnoj opasnosti.
Incident se dogodio oko 12.30 časova na Ataturkovom bulevaru u Ajvaliku.
- Vozač putničkog minibusa koji je saobraćao na relaciji Ajvalik-Sarimsakli izgubio je kontrolu nad vozilom nakon što je doživeo srčani udar. Vatrogasna služba Gradske opštine Balikesir Ajvalik uputila je na mesto nesreće tri vozila i osmoro ljudi. Spasilačka operacija koju su sproveli policija, vatrogasci i obalska straža je završena, minibus je izvučen iz vode pomoću auto-dizalice - navodi se u saopštenju.
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