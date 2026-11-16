IZVEŠTAJ SA FRONTA MO Rusije: Trupe napreduju na svim pravcima, oboreno više od 2.000 ukrajinskih dronova za dan
OPERATIVNO-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne snage i artiljerija ruskih grupa snaga naneli su udare na energetsku i transportnu infrastrukturu koja se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, na mesta skladištenja i lansiranja bespilotnih letelica, kao i na privremene položaje ukrajinskih oružanih snaga u 141 području.
Ruske oružane snage nastavile su ofanzivne operacije i poboljšale položaje na više delova fronta. Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, ukrajinske snage pretrpele su gubitke u ljudstvu i tehnici, dok su ruska avijacija, artiljerija i protivvazduhoplovna odbrana dejstvovale po nizu ciljeva.
Jedinice grupe snaga "Sever" poboljšale su taktičku situaciju. U Harkovskoj oblasti izvedeni su udari na ljudstvo i tehniku tri mehanizovane brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u blizini Muravskog, Podsrednjeg, Ploskog, Novoselovke i Šipovatog.
U Sumskoj oblasti pogođene su formacije dve mehanizovane brigade, jedne aeromobilne brigade Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u blizini Jastrebinog, Steckovke, Vakalovščine, Nikolajevke, Golubovke i Bitice.
Neprijatelj je izgubio do 195 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 13 motornih vozila i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.
Grupa snaga "Zapad" poboljšala je položaje duž linije fronta. Izvedeni su udari na ljudstvo i tehniku tri mehanizovane brigade Oružanih snaga Ukrajine i dve brigade teritorijalne odbrane u blizini Studenoka, Proleterskog, Malinovke, Monačinovke, Nečvolodovke u Harkovskoj oblasti, kao i Rubaca i Rajgorodoka u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su do 220 vojnika, tri oklopna borbena vozila, 18 motornih vozila, jedan višecevni raketni sistem "Grad" i jednu stanicu za elektronsko ratovanje.
Grupa snaga "Jug" takođe je u svom rejonu zauzela povoljnije linije i položaje. Pogođene su formacije tri mehanizovane brigade, jedne aeromobilne brigade i jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine u blizini Slavjanska, Nikolajevke, Družkovke, Orehovatke i Kramatorska u Donjeckoj Narodnoj Republici.
U tom delu fronta, Ukrajinci su izgubili više od 175 vojnika, jedno oklopno borbeno vozilo, 30 motornih vozila i dva oruđa poljske artiljerije.
Jedinice grupe snaga "Centar" nastavile su aktivna ofanzivna dejstva. Izvedeni su udari na ljudstvo i tehniku tri mehanizovane brigade, jedne jurišne brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine, dve brigade mornaričke pešadije i dve brigade Nacionalne garde u blizini Novosergejevke, Krivorožja, Kuricina, Sergejevke, Lvovke, Novopavlovke i Jakovljevke u Donjeckoj Narodnoj Republici.
Čak 330 vojnika je neutralisano, uz jedan tenk, dva oklopna borbena vozila i šest motornih vozila.
Grupa snaga "Istok" nastavila je napredovanje u dubinu neprijateljske odbrane. Pogođeni su ljudstvo i tehnika tri desantno-jurišne brigade, jedne jurišne brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine i brigade mornaričke pešadije u blizini Demurina, Dibrove, Vasiljkovskog, Sidorenka i Pokrovskog u Dnjepropetrovskoj oblasti, kao i Novotroickog, Novorozovke i Odarovke u Zaporoškoj oblasti.
Gubici Oružanih snaga Ukrajine iznosili su više od 230 vojnika i devet motornih vozila.
Jedinice grupe snaga "Dnjepar" poboljšale su položaje duž linije fronta. Ruske snage nanele su gubitke jedinicama brdsko-jurišne brigade, jurišnog puka Oružanih snaga Ukrajine i brigade teritorijalne odbrane u blizini Dimitrova, Kamiševaha, Červonog Žovtnja, Natalovke i Kušuguma u Zaporoškoj oblasti.
Neutralisano je do 15 vojnika i 19 motornih vozila.
Operativno-taktička avijacija, udarni dronovi, raketne snage i artiljerija ruskih grupa snaga naneli su udare na energetsku i transportnu infrastrukturu koja se koristi za potrebe Oružanih snaga Ukrajine, na mesta skladištenja i lansiranja bespilotnih letelica, kao i na privremene položaje ukrajinskih oružanih snaga u 141 području.
Sistemi protivvazduhoplovne odbrane oborili su sedam navođenih avionskih bombi, četiri krstareće rakete dugog dometa "Flamingo" i 2.049 bespilotnih letelica avionskog tipa.
(rt.rs)
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