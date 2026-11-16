Fudbal

Mile Svilar se oporavio! Srbin ponovo na golu Romu, vraća se i Dibala

Filip Milošević

16. 11. 2026. u 18:30

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Kakve vesti za Romu.

Миле Свилар се опоравио! Србин поново на голу Рому, враћа се и Дибала

Foto: IMAGO/Roberto Ramaccia / imago sportfotodienst / Profimedia

Vučica će sledećeg vikenda na gostovanju Parmi biti jača za oporavljenog golmana Mileta Svilara, ali i velikog majstora - Paula Dibalu. Rimljani žele da zadrže korak sa vrhom tabele, pa bi povratak nekoliko standardnih prvotimaca u pravom trenutku predstavljao ozbiljno pojačanje za Gasperinija.

Dibala je takođe počeo sezonu kao starter, upisao četiri asistencije na prvih šest prvenstvenih mečeva, a onda se povredio u prvom poluvremenu meča protiv Real Madrida. U tom meču se povredio i sjajni vezista Manu Kone, ali on se oporavio još pre reprezentativne pauze i zaigrao protiv Sasuola.

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