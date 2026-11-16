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NOVA HAPŠENJA ZBOG SMRTI PERIŠA NA PSIHIJATRIJI U ZAGREBU: Privedeni lekarka, dve sestre i tehničar, oglasio se advokat porodice

Ana Đokić

16. 11. 2026. u 17:11

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NAKON najnovijih hapšenja u istrazi smrti Kristiana Josipa Periša na Klinici za Psihijatriju u Zagrebu, advokat porodice preminulog Leon Zrilić i poručio je da su očekivali dalja privođenja.

НОВА ХАПШЕЊА ЗБОГ СМРТИ ПЕРИША НА ПСИХИЈАТРИЈИ У ЗАГРЕБУ: Приведени лекарка, две сестре и техничар, огласио се адвокат породице

Foto: Atletski klub Agram

- Porodica Periš je očekivala nova hapšenja jer postoji sumnja u počinjenje celog niza krivičnih dela koja se odgovornim osobama mogu staviti na teret - rekao je Zrilić, prenosi portal Dnevnik.  

- To se odnosi na nesavesno lečenje, s obzirom na to da doktorka i ostali nisu pratili vitalne znakove pokojnog Kristiana, ali i na neistinito prikazivanje događaja u lekarskj dokumentaciji, što je utvrdila i inspekcija Ministarstva - izjavio je Zrilić.  

Policija je ranije danas potvrdila da je privela još četiri osobe povezanih sa smrću Periša.  

Kako se navodi, uhapšeni su lekarka, dve medicinske sestre i jedan tehničar.  

Iz policije je saopšteno da su "sve osobe uhapšene zbog osnova sumnje u počinjenje krivičnog dela teškog ubistva iz člana 111. tačke 2. u vezi s članom 20. stavom 2. Krivičnog zakona.  

U istom su slučaju ranije hapšenje četvorica medicinskih tehničara, kojima je određen istražni zatvor u trajanju do mesec dana.

(Tanjug)

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