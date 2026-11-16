ODNELI NAKIT VREDAN SKORO 400.000 EVRA: Španska policija uhapsila osumnjičene za pljačku zlatare u Toledu

PRIPADNICI španske Civilne garde uhapsili su trojicu muškaraca, dve žene i maloletnika, osumnjičene da su 28. oktobra opljačkali zlataru u Torihisu, u provinciji Toledo.

Civilna garda Španije

Kako je saopšteno, tri osobe su tog dana maskirane i obučene u kombinezone, ušle u lokal, preteći vatrenim oružjem i napadajući vlasnika i radnike, dok su krali nakit iz vitrine i sefa. Vrednost ukradene robe procenjuje se na između 300.000 i 400.000 evra.

- Nakon što su izvršili pljačku, razbojnici su napustili objekat i pobegli u vozilu gde ih je čekao četvrti član grupe - navodi se u saopštenju. - Nekoliko građana koji su bili svedoci događaja, pokušalo je da spreči njihovo bekstvo, u kom trenutku su im pljačkaši pretili da će ih ubiti.

Pljačka u bingo sali ČETVORO uhapšenih,zadržano je u pritvoru. Dvoje od njih osumnjičeni su za učešće u pljački bingo sale u Madridu, 12. oktobra. Tom prilikom, u objekat su ušla trojica maskiranih napadača, dok ih je četvrti čekao u kolima.Čitav prepad trajao je svega petnaestak sekundi. Pljačkaši nisu uspeli da dođu do glavnog sefa sa opkladama, pa su iz kase na pultu odneli skroman plen koji se, prema različitim policijskim izveštajima, procenjuje na oko 500 do 900 evra. Nakon što su uleteli u automobil, pljačkaši su se dali u beg, ali samo nekoliko trenutaka kasnije, sudarili su se sa gradskim autobusom. Uprkos oštećenjima i probušenoj gumi, nastavili su vožnju još oko pola kilometra. Vozilo su napustili u jednoj ulici, a policija je u njemu pronašla rukavice, fantomke i protivpožarni aparat.

Civilna garda je odmah pokrenula veliku operaciju potrage i hvatanja u kojoj su učestvovali oficiri iz različitih jedinica Komande Toleda, uz posebnu podršku Vazduhoplovne službe, čiji im je helikopter omogućio da prate vozilo za bekstvo. Istraga i uspostavljena operacija dovele su do lociranja automobila, koji je ukraden nekoliko dana ranije u jednom gradu u Zajednici Madrida. Kada je primećen kako se kreće autoputem A-5, oficiri su počeli da ga prate, dok vozilo nije napustilo auto-put i ušlo na seoski put.

- U tom trenutku, četvorica putnika su napustila automobil i zapalila ga, kako bi pokušali da unište sve moguće dokaze o zločinu, nastavljajući bekstvo peške preko sela - navodi se dalje u saopštenju. - Brza akcija i koordinacija oficira Civilne garde na kraju su doveli do presretanja i hapšenja četiri osobe, od kojih su sve imale prethodni krivični dosije.

Istraga je nastavljena kako bi se identifikovale preostale umešane osobe. Naknadne istrage grupe CERES dovele su do lociranja i hapšenja u El Kasar de Eskalona (Toledo) još dve osobe, muškarca i žene, koji su uhvaćeni kako nose deo ukradenog nakita u rancu.