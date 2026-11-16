Svet

TUČA U STUDIJU: Uvrede i pesničenje pred kamerama u "Velikoj debati" - Skandal u Jermeniji (VIDEO)

Ana Đokić

16. 11. 2026. u 15:52

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TOKOM emitovanja unapred snimljene političke debatne emisije "Velika debata" na Javnom servisu Jermenije (1TV) 15. novembra, došlo je do fizičkog obračuna u studiju između novinara Borisa Murazija, 16. kandidata na izbornoj listi opozicionog saveza "Jermenija" (Hajastan), i političkog komentatora Harutjuna Mkrtčjana, bivšeg člana stranke Republika (Hanrapetutjun).

ТУЧА У СТУДИЈУ: Увреде и песничење пред камерама у Великој дебати - Скандал у Јерменији (ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Incidentu je prethodila žustra rasprava o političkoj agendi opozicije, tokom koje je Mkrtčjan napao Murazijev politički integritet i veze, nazvavši ga "političkom prostitutkom" i uputivši mu vulgarne, seksualno eksplicitne psovke i uvrede.

Odmah nakon toga, Murazi je ustao sa svoje govornice, prešao preko studija i udario Mkrtčjana pesnicom, što je izazvalo kratkotrajnu tuču.

Sukob je prekinut kada su osoblje studija i drugi učesnici emisije pritrčali da ih razdvoje.

Uprkos tome što emisija nije bila emitovana uživo, već je bila unapred snimljena, javni servis je ceo incident i eksplicitne uvrede pustila u program u celosti i bez ikakve montaže.

(hetq.am)

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