UPRKOS NETANJAHUU I GVIRU: Za potpredsednike izraelskog Kneseta izabrana dva poslanika arapskih stranaka

IZRAELSKI Kneset izabrao je danas Ahmada Tibija, lidera arapske Zajedničke liste, i Valida Tahaija iz Ujedinjene arapske liste (Ra'am) za svoje potpredsednike, javila je Al Džazira.

AP Photo/Ohad Zwigenberg

-Ovo je zasluženi uspeh Zajedničke liste koja je na izborima 27. oktobra osvojila 11 poslaničkih mesta, izjavio je Tibi za Al Džaziru.

Dodao je da su izraelski premijer u tehničkom mandatu Benjamin Netanjahu i njegova stranka Likud, kao i ministar nacionalne bezbednosti Itamar Ben Gvir, pokušali da spreče njegov izbor, ali da u tome nisu uspeli.

Tibi je naveo da će Zajednička lista biti zastupljena u svim odborima Kneseta.

Tibi je lider stranke Ta'al koja je deo Zajedničke liste.

Političke grupacije koje predstavljaju palestinske građane Izraela, Zajednička lista i Ujedinjena arapska lista (Ra'am), ostvarile su istorijski izborni uspeh na parlamentarnim izborima održanim prošlog meseca, osvojivši ukupno 19 mesta u parlamentu koji ima 120 poslanika.

Ovaj politički blok podržao je lidera stranke "Jašar" Gadija Ajzenkota nakon što mu je izraelski predsednik Isak Hercog ovog meseca poverio mandat za formiranje nove vlade.

Stranke koje predvode Palestinci sada su usredsređene na to da svoje povećano prisustvo u parlamentu iskoriste za rešavanje diskriminacije i drugih problema sa kojima se suočava njihova zajednica, navodi katarska televizijska mreža.

Tibi je u nedelju zatražio pokretanje krivične istrage protiv Netanjahua i njegovih saradnika, optužujući ih za "ponašanje u mafijaškom stilu", nakon što je jedan istraživački medij objavio izveštaj u kojem se tvrdi da su se mešali u parlamentarne izbore.

Prema navodima izraelske televizije Kanal 12, Netanjahuov šef kabineta Ido Norden kontaktirao je kancelariju policijskog komesara pre izbora za Kneset, tvrdeći da troje aktivista stranke Ra'am na jugu Izraela poseduju velike količine gotovine i vaučera namenjenih uticanju na birače.

(Tanjug)

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