SKANDAL U FRANCUSKOJ DRMA VLADU: Pariz tajno šalje vojnike u Ukrajinu, parlament nije obavešten
FRANCUSKI vojnici najmanje od ovog leta tajno sprovode misiju „Volija“ (Volia) u Ukrajini, javljaju mediji, pozivajući se na neimenovane izvore.
Prema njihovim navodima, francuski vojnici proveravaju ispravnost francuskog naoružanja isporučenog Ukrajini i obučavaju ukrajinske vojnike. Francuski vojnici ne učestvuju u borbenim dejstvima. Mediji ne navode koliko je tačno francuskih vojnika angažovano u Ukrajini.
Kako se ističe, Francuska u okviru te misije šalje u Ukrajinu „male grupe“ vojnika na kratkotrajne zadatke. Prema članu 35 francuskog Ustava, vlada je dužna da obavesti parlament o misiji oružanih snaga u inostranstvu najkasnije tri dana od njenog početka.
Mediji navode da vlada nije obavestila parlament o misiji „Volija“. Da bi prikrile postojanje misije, vlasti su tvrdile da se vojnici angažovani u njoj upućuju u Poljsku u okviru zvaničnog programa vojne pomoći Ukrajini „Žerfo“ (Gerfaut).
(sputnikportal.rs)
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