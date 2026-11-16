Fudbal

Big Rom objavio kraj!

В.М.

16. 11. 2026. u 11:40

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Belgijski fudbaler Romelu Lukaku objavio je danas kraj reprezentativne karijere.

Биг Ром објавио крај!

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Lukaku (33), sad član Fenerbahčea, oglasio se na društvenim mrežama i potvrdio da više neće igrati za "crvene đavole".

U periodu od 2010. godine kad je debitovao, pa do okončanja karijere, za reprezentaciju je odigrao čak 135 utakmica u kojima je dao 94 gola i time je postao najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima.

Najveći uspeh sa reprezentacijom ostvario je 2018. godine, kada je Belgija bila treća na Svetskom prvenstvu u Rusiji, a on je takmičenje završio kao drugi najbolji strelac iza Harija Kejna.

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