Big Rom objavio kraj!

Belgijski fudbaler Romelu Lukaku objavio je danas kraj reprezentativne karijere.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Lukaku (33), sad član Fenerbahčea, oglasio se na društvenim mrežama i potvrdio da više neće igrati za "crvene đavole".

U periodu od 2010. godine kad je debitovao, pa do okončanja karijere, za reprezentaciju je odigrao čak 135 utakmica u kojima je dao 94 gola i time je postao najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima.

Najveći uspeh sa reprezentacijom ostvario je 2018. godine, kada je Belgija bila treća na Svetskom prvenstvu u Rusiji, a on je takmičenje završio kao drugi najbolji strelac iza Harija Kejna.