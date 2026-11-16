LOBI IZ SILICIJUMSKE DOLINE: Mask sa još 165.000 potpisnika poziva na povratak Huanga na čelo Nvidije
IZVRŠNI direktor kompanija Tesla i SpejsEks, američki milijarder Ilon Mask pridružio se 165.000 potpisnika otvorenog pisma u kojem pozivaju na povratak bivšeg izvršnog direktora i suosnivača američke tehnološke kompanije Nvidije, Džensena Huanga, na čelo te kompanije.
Mask i veliki broj čelnika drugih tehnoloških kompanija pozvali su da se Huang vrati na čelo Nvidije, usred navoda da Huang već kuje plan za povratak samo nekoliko dana nakon ostavke, prenosi danas "Gardijan".
U otvorenom pismu se traži da članovi upravnog odbora te kompanije "vrate Džensena na funkciju dok se nezavisnom istragom ne ustanove činjenice".
Huang je razgovarao sa bliskim saradnicima o mogućnosti povratka na njeno čelo, dok njegove pristalice iz Silicijumske doline formiraju takozvani "krizni štab" kako bi lobirale za njegov povratak, svega nekoliko dana nakon što je podneo ostavku zbog izveštaja o ljubavnim vezama sa ženom osumnjičenom za špijunažu u korist Kine i jednom od zaposlenih u kompaniji, piše "Fajnenšel tajms" (FT) pozivajući se na izvore.
Prema navodima više izvora upoznatih sa situacijom, Huang razmatra mogućnost povratka u kompaniju, dok upravni odbor Nvidije sprovodi nezavisnu istragu o njegovom ponašanju koje je izazvalo ozbiljnu krizu rukovođenja u kompaniji čija se tržišna vrednost procenjuje na četiri biliona dolara.
Jedan od Huangovih saveznika rekao je za FT da grupa rukovodilaca iz Silicijumske doline formira svojevrsni "krizni štab" kako bi lobirala za povratak bivšeg direktora Nvidije, kao i da će pokušati da obezbedi podršku Bele kuće.
- Svi koji nešto znače u tehnološkoj industriji, izvan vodećih istraživačkih laboratorija, vole Džensena - rekao je taj izvor, dodajući da Huang podržava ovu inicijativu.
Huang i dalje uživa snažnu podršku dela zaposlenih u Nvidiji, od kojih su neki javno zatražili njegov povratak i potpisali otvoreno pismo u danima nakon njegove ostavke.
Ipak, kako navodi britanski list, inicijativa bi mogla da naiđe na protivljenje pojedinih uticajnih zvaničnika u Vašingtonu.
Američki ministar finansija Skot Besent u nedelju je pozvao na "dramatične promene" u rukovodstvu kompanije nakon Huangovog odlaska.
Navodna ljubavna veza Huanga sa Alis Huang, direktorkom singapurske kompanije Megaspid, dodatno je pojačala nadzor nad merama usklađenosti poslovanja Nvidije sa propisima prilikom prodaje čipova za veštačku inteligenciju kupcima u Aziji koji bi mogli da imaju veze sa Kinom.
Mask je pre dva dana rekao da je Huang briljantno upravljao lancem snabdevanja te kompanije, ali da je veliki broj dogovora s njim sklapan rukovanjem, a ne potpisivanjem pisanih ugovora i da će sada kada je Huang podneo ostavki neki od tih "ključnih dogovora" propasti.
Prema navodima koji su procurili iz internog sistema za komunikaciju kompanije, nakon Huangovog odlaska došlo je do navodnih nesuglasica unutar te kompanije, preneo je CNBC.
Mask je u četvrtak izjavio da bi mu bila čast da zaposli Huanga, koji je tog dana podneo ostavku na funkciju izvršnog direktora Nvidije.
(Tanjug)
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