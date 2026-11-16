Evo gde možete da gledate TV prenos utakmice Grčka - Srbija
Naša selekcija gostuje večeras u Volosu.
Fudbalska reprezentacija Srbije zatvara ovogodišnji ciklus u A Diviziji Lige nacija protiv Grčke, koja će biti domaćin na rasprodatom stadionu "Pantesaliko". Oko 23.000 navijača dočekaće ekipu Veljka Paunovića (49), koja dosad zna samo za poraze, ali će pokušati da koliko-toliko popravi utisak.
Ponovo su "orlovi" razočarali navijače, bez obzira što je na klupu seo trener kog je cela nacija priželjkivala. Međutim, veliki broj otkaza, pogotovo igrača koji treba da budu nosioci tima, ali i kvalitet protivnika značajno su uticali na to da situacija bude nikad gora.
U grupi 2 naš nacionalni tim nema nijedan osvojen bod, izgubio je svih pet mečeva, uz gol-razliku 4:11. Zbog toga će ovaj duel sa "helenima" više biti pitanje časti i ponosa, da se konačno prikaže dobra igra i sačuva obraz.
S druge strane, za domaćina je ovaj duel od ogromnog značaja, pogotovo nakon neočekivanog šamara u Amsterdamu od Holandije (7:0). Srpski stručnjak Ivan Jovanović (64) našao se sada na meti žestokih kritika tamošnjih novinara, pa nema sumnje da će Grci biti veoma motivisani da se iskupe, ali i da zadrže makar drugu poziciju na tabeli.
Utakmica u Volosu igra se večeras od 20.45, a direktan TV prenos moći ćete da pratite na dva domaća kanala - RTS i Arena premijum 1.
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