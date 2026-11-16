"TRENUTNO NA RAČUNU IMAMO 444,6 MILIJARDI DINARA" Mali: Ponosan sam na to u kakvom stanju ostavljamo javne finansije

SVI makroekonomski pokazatelji su nam dobri, saopštio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali, koji ističe da je ponosan na to u kakvom stanju ostavljaju javne finansije novoj vlasti.

Foto: Instagram/ mali_sinisa

- Radnu nedelju u Ministarstvu finansija započinjem sastankom sa saradnicima na temu stanja u budžetu i sveukupnog stanja javnih finansija. Trenutno na računu imamo 444,6 milijardi dinara, a svi makroekonomski pokazatelji su nam dobri. Javni dug je na nivou od 43,5%, a prema fleš proceni RZS realni rast BDP-a u trećem kvartalu ove godine iznosio je 4%. To znači da je Srbija u prva tri kvartala ove godine ostvarila stopu rasta od 3,7% BDP-a. Nezaposlenost u drugom kvartalu je iznosila 7,2%, a prosečna plata za avgust je 117 282 dinara. Podsećam i da će od 1. decembra plate u javnom sektoru porasti za 8%, a penzije za 7,5%. Ponosan sam na to u kakvom stanju ostavljamo javne finansije i na sve što smo uradili. Radili smo mnogo i mislim da je to jedini način da Srbija ide napred. Zato mi je žao što vidim da je studentska lista predstavila neke populističke mere, kao što je skraćivanje radne nedelje na četiri dana, i što se zalažu da se radi manje. Ako radite manje – imate i manju produktivnost i ne možete ni da rastete, ni da napredujete. A Srbija sada ne sme da stane - navodi Mali.