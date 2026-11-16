DVA ZLATA ZA SRBIJU: Aldin Ćatović i Nikola Mijailović šampioni Balkana u krosu

ALDIN Ćatović i Nikola Mijailović prvaci su Balkana u krosu. Na šampionatu u bugarskom Kojnareu Čatović je slavio u juniorskoj konkurenciji, do 20 godina, a Mijailović je bio najbrži kod mladih seniora, do 23. godina.

FOTO: SAS

Ostali naši atletičara bili su daleko od vrha. U juniorskoj koniurenciji Maksim Haseščić je bio 20, a Kaid Koca 28. Kod devojkaća Maša Krizmanić je kroz cilj prošla kao 21, Anđela Milovanović kao 23, a Sara Milneković kao 25.

Kod mlađih seniorka Milica Tomašević je bila osma. Kod mušakaraca Kabir Ziljkić je bio 20, a Dušan Đurdanović 21.