Ostali sportovi

DVA ZLATA ZA SRBIJU: Aldin Ćatović i Nikola Mijailović šampioni Balkana u krosu

Slobodan Krstović

16. 11. 2026. u 12:34

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ALDIN Ćatović i Nikola Mijailović prvaci su Balkana u krosu. Na šampionatu u bugarskom Kojnareu Čatović je slavio u juniorskoj konkurenciji, do 20 godina, a Mijailović je bio najbrži kod mladih seniora, do 23. godina.

ДВА ЗЛАТА ЗА СРБИЈУ: Алдин Ћатовић и Никола Мијаиловић шампиони Балкана у кросу

FOTO: SAS

Ostali naši atletičara bili su daleko od vrha. U juniorskoj koniurenciji Maksim Haseščić je bio 20, a Kaid Koca 28. Kod devojkaća Maša Krizmanić je kroz cilj prošla kao 21, Anđela Milovanović kao 23, a Sara Milneković kao 25.

Kod mlađih seniorka Milica Tomašević je bila osma. Kod mušakaraca Kabir Ziljkić je bio 20, a Dušan Đurdanović 21.

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