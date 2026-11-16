Svet

RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Izvedeni udari na Ukrajinu, ovo su bile mete

Д.К.

16. 11. 2026. u 11:04

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavile su tokom protekle noći napade bespilotnim letelicama na objekte lučke i železničke infrastrukture, kao i na brodove koji se koriste za potrebe snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

РУСКО МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ: Изведени удари на Украјину, ово су биле мете

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Kako su istakli, u napadima je pogođen teretni brod za rasuti teret, koji je plovio i prevozio vojni teret i robu dvostruke namene za potrebe ukrajinskih oružanih snaga, a koji je bio upućen ka luci "Černomorsk".

Takođe je pogođena železnička lokomotiva u rejonu železničke stanice "Zaporožje", koja se koristi za prevoz tereta namenjenog snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO: SNIMCI IZ DRONA: Izraelska vojska objavila video udara na iranske sisteme PVO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
Meridian Meridian
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija

Velika bitka u Volosu: Grčka se bori za četvrtfinale, Srbija za spas u Ligi nacija