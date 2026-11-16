RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Izvedeni udari na Ukrajinu, ovo su bile mete
ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavile su tokom protekle noći napade bespilotnim letelicama na objekte lučke i železničke infrastrukture, kao i na brodove koji se koriste za potrebe snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.
Kako su istakli, u napadima je pogođen teretni brod za rasuti teret, koji je plovio i prevozio vojni teret i robu dvostruke namene za potrebe ukrajinskih oružanih snaga, a koji je bio upućen ka luci "Černomorsk".
Takođe je pogođena železnička lokomotiva u rejonu železničke stanice "Zaporožje", koja se koristi za prevoz tereta namenjenog snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga.
(RT Balkan)
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