RUSKO MINISTARSTVO ODBRANE: Izvedeni udari na Ukrajinu, ovo su bile mete

ORUŽANE snage Ruske Federacije nastavile su tokom protekle noći napade bespilotnim letelicama na objekte lučke i železničke infrastrukture, kao i na brodove koji se koriste za potrebe snabdevanja Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane.

Foto:Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Kako su istakli, u napadima je pogođen teretni brod za rasuti teret, koji je plovio i prevozio vojni teret i robu dvostruke namene za potrebe ukrajinskih oružanih snaga, a koji je bio upućen ka luci "Černomorsk".

Takođe je pogođena železnička lokomotiva u rejonu železničke stanice "Zaporožje", koja se koristi za prevoz tereta namenjenog snabdevanju ukrajinskih oružanih snaga.

(RT Balkan)

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