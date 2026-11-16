Crvena zvezda na čelu bokserske lige Srbije posle održanog 3. kola u Kragujevcu!

U Kragujevcu je 14. novembra 2026. godine, u hali Park, održano treće kolo Bokserske lige Srbije – Memorijal „Babea“.

Foto: SBS

Takmičenje je okupilo veliki broj boksera iz klubova Srbije i regiona, koji su se nadmetali u više uzrasnih i težinskih kategorija. Na programu je bilo 48 evidentiranih mečeva, od najmlađih uzrasnih kategorija do seniorske konkurencije.

Publika je imala priliku da prati veliki broj zanimljivih i kvalitetnih borbi, a rezultati ovog kola uticali su i na promene u ekipnom plasmanu Bokserske lige Srbije.

Posle tri kola Bokserske lige Srbije, BK Crvena zvezda nalazi se na vodećoj poziciji sa 27 osvojenih bodova. Na drugom i trećem mestu nalaze se Goč i Manča sa po 14 bodova.

Olimpikus i Profesionalac zauzimaju naredne pozicije sa po 11 bodova, dok je BK Trstenik šesti sa devet bodova.

Foto: SBS

Posebno je zanimljiv učinak klubova u kragujevačkom kolu. Crvena zvezda je osvojila 18 bodova, BK Greatest šest, a BK Manča šest bodova.

Treće kolo još jednom je pokazalo širinu i konkurentnost domaće bokserske scene, kao i značaj ligaškog sistema za razvoj mladih boksera i afirmaciju klubova širom Srbije.

Bokserska liga Srbije nastavlja takmičenje, a borba za što bolji plasman ostaje otvorena.

REZULTATI MEČEVA – 3. kolo Kragujevac

Crveni ugao – Plavi ugao

U 13: Milenković Ilija (BK Topličanin) – Branislav Jovanović (BK Konstantin) 41,5 kg – 2:1 WP, Luka Bojić (BK Lagator) – Damjan Zotović (BK Petros) 50 kg – 0:3 WP

U 15: Asija Redžović (BK Novi Pazar) – Tara Cincarević (BK Kablovi) 38 kg – 0:3 WP, Hamdi Fetahi (BK My Gym) – Petar Milićević (BK Bijelo Polje) 54 kg – 0:3 WP, Dušan Pešlić (BK Srpska čast) – Andrija Masanović (BK Petros) 57 kg – 0:3 WP

U 17: Tara Pejčinović (BK Praetorian) – Nina Nikolić (BK Crvena zvezda) 57 kg – 1:2 WP, Boris Vučković (BK Trstenik) – Pavle Stojanović (BK Greatest) 63 kg – 1:2 WP, Janko Lukić (BK Trstenik) – Dušan Stojković (BK Manča) 57 kg – RSC1 BLUE, Danilo Raković (BK KG) – Kasim Mehonić (BK Miks) 60 kg – 1:2 WP, Jovan Pavlović (BK 1. Kursula) – Mihajlo Korpas (BK Manča) 60 kg – RSC1 RED, Lazar Stojanović (BK Manča) – Nikola Cvijić (BK Konstantin) 63 kg – 2:1 WP, Ilija Mustafić (BK Niška Banja) – Jovan Miladinović (BK Greatest) 80 kg – 0:3 WP

U 19: Damjan Jakovljević (BK Vukovi sa Drine) – Sergej Pejčinović (BK G&F) 60 kg – X, Toni Jovanović (BK Goč) – Daris Fahović (BK Olimpikus) 75 kg – WO RED, Đorđe Đorić (BK Srbija) – Dušan Radenković (BK Knez Lazar) 80 kg – 3:0 WP, Vuk Milenković (BK Crvena zvezda) – Vasilije Kovčić (BK Greatest) 90 kg – WO RED

SENIORI: Stefan Marjanović (BK Manča) – Filip Božović (BK Bijelo Polje) 65 kg – RSC3 BLUE, Petar Barlov (BK Zvezdara Olimp) – Uroš Pantin (BK Profesionalac) 65 kg – RSC1 BLUE, Mladen Ilić (BK Manča) – Stefan Petrović (BK Vukovi) 55 kg – RSC1 BLUE, Ildan Grbović (BK Bijelo Polje) – Uroš Morun (BK Profesionalac) 75 kg – 0:3 WP, Aleksa Pavlović (BK Trstenik) – Ilija Pasić (BK Crvena zvezda) 80 kg – 3:0 WP, Dušan Pešlić (BK Manča) – Andrej Jovanović (BK Crvena zvezda) 90 kg – 0:3 WP, Dimitrije Pavlović (BK Pirgos) – Lazar Ružić (BK Voždovac) 90+ kg – RSC2 BLUE

U 19: Pavle Popović (BK Konstantin) – Mario Petrovski (BK Goša) 55 kg – 3:0 WP, Lazar Đurđević (BK Greatest) – Mladen Ilić (BK Manča) 55 kg – RSC3 RED, Jelena Juroš (BK DSS) – Viktorija Jović (BK Manča) 54 kg – 0:3 WP Tarik Rašljanin (BK DSS N. Pazar) – Mladen Stojanović (BK Pusta reka), 65 kg – 0:3 WP, Miško Milošević (BK Radnički Berane) – Lazar Nikolić (BK Crvena zvezda) 65 kg – WO BLUE Todor Luković (BK Goša) – Matija Pećić (BK Trstenik), 80 kg – RSC1 BLUE

SENIORI: Predrag Konovalov (BK P. Tigrovi) – Marko Jovanović (BK Crvena zvezda) 65 kg – WO BLUE, Nikola Lukić (BK Vukovi sa Drine) – Danijel Petrović (BK P. Tigrovi) 70 kg – ABD2 BLUE, Admir Kamešničanin (BK Novi Pazar) – Ognjen Antić (BK Crvena zvezda) 70 kg – 0:3 WP, Vuk Vukajlović (BK KS037) – Dimitrije Andrejević (BK Crvena zvezda) 80 kg – 0:3 WP

U 13: Novak Milošević (BK Lukač) – Uglješa Nikolić (BK Vukovi sa Drine) 44,5 kg – RSC1 BLUE

Foto: SBS

U 15: Adis Ljuca (BK DSS NP) – Ostoja Đurulović (BK Crvena zvezda) 40 kg – 0:3 WP, Tadija Mitić (BK Pirgos) – Vasil Kojić (BK Konstantin) 40 kg – 3:0 WP, Petar Papajević (BK Srbija) – Maksim Kovačević (BK Crvena zvezda) 44 kg – 0:3 WP

Haso Emrović (BK Novi Pazar) – Lazar Stevanović (BK Toplica) 46 kg – WO RED, Luka Mojašević (BK Radnički Berane) – Aksentije Pejić (BK Pirgos) 50 kg – WO BLUE, Vuk Lošić (BK G&F) – Relja Vulić (BK Radnički BG) 63 kg – 3:0 WP

U 17: Novak Minčić (BK Pirgos) – David Đurović (BK Goč) 52 kg – RSC1 BLUE, Vuk Beletić (BK Topličanin) – Amir Župić (BK Novi Pazar) 54 kg – 3:0 WP, Ilhan Šaćirović (BK Olimpikus) – Strahinja Vasić (BK Trstenik) 57 kg – RSC3 RED Martin Milivojević (BK Radnički KG) – Danilo Smiljković (BK Topličanin) 60 kg – 2:1 WP Danijel Urošević (BK Goč) – Danilo Aleksić (BK Goša) 63 kg – 1:2 WP David Damjanović (BK Petros) – Strahinja Filić (BK Crvena zvezda) 66 kg – 0:3 WP, Danilo Mandrević (BK Srpska čast) – Omar Bahovac (BK Bijelo Polje) 66 kg – 1:2 WP, Kosta Anđelković (BK Goč) – Ilija Antić (BK Kablovi) 60 kg – 1:2 WP

Rang-lista Bokserske lige Srbije nakon takmičenja u Kragujevcu, sa ukupnim brojem bodova i bodovima osvojenim po pojedinačnim kolima.

| R.B. | Klub | Ukupno | Prokuplje | Novi Sad | Kragujevac |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | BK Crvena zvezda | 27 | 0 | 9 | 18 |

| 2 | Goč | 14 | 2 | 8 | 4 |

| 3 | Manča | 14 | 4 | 4 | 6 |

| 4 | Olimpikus | 11 | 4 | 5 | 2 |

| 4 | Profesionalac | 11 | 3 | 2 | 4 |

| 6 | BK Trstenik | 9 | 0 | 5 | 4 |

| 7 | BK Pinki | 8 | 0 | 8 | 0 |

| 7 | Topličanin | 8 | 2 | 2 | 4 |

| 9 | BK Patriote | 6 | 0 | 6 | 0 |

| 9 | Srbija | 6 | 4 | 0 | 2 |

| 9 | J. Kursula | 6 | 4 | 0 | 2 |

| 9 | Voždovac | 6 | 2 | 2 | 3 |

| 9 | BK Vukovi sa Drine | 6 | 0 | 3 | 3 |

| 9 | BK Greatest | 6 | 0 | 0 | 6 |

| 14 | BK Ronin | 5 | 0 | 5 | 0 |

| 15 | Victory | 4 | 2 | 2 | 0 |

| 15 | Naisus | 4 | 2 | 2 | 0 |

| 15 | BK Loznica | 4 | 0 | 4 | 0 |

| 15 | BK Obrenovac | 4 | 0 | 4 | 0 |

| 15 | BK Konstantin | 4 | 0 | 2 | 2 |

| 15 | BK Petros | 4 | 0 | 0 | 4 |

| 15 | BK Kablovi | 4 | 0 | 0 | 4 |

| 22 | KŠ 037 | 3 | 1 | 2 | 0 |

| 22 | BK Partizan | 3 | 0 | 3 | 0 |

| 22 | BK Sombor | 3 | 0 | 3 | 0 |

| 22 | BK N. Pazar | 3 | 0 | 2 | 1 |

| 22 | BK Pirgos | 3 | 0 | 0 | 3 |

| 27 | BK Banat | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 27 | BK Niška Banja | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 27 | BK Petrograd | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 27 | BK Čarnok | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 27 | BK Knez Lazar | 2 | 0 | 2 | 0 |

| 27 | BK Radnički KG | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 27 | BK Miks | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 27 | BK Vukovi | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 27 | BK Pusta reka | 2 | 0 | 0 | 2 |

| 36 | BK Mementomori | 1 | 0 | 1 | 0 |

| 36 | BK P. Tigrovi | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 36 | BK G&F | 1 | 0 | 0 | 1 |

| 39 | BK Smederevac | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Apatin | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Ere | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Jugović | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Ribač | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Sloven | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Ultimatefajter | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Zvezdara Olimp | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | N. Pazar | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 39 | BK Stevan Sinđelić | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 48 | BK Toplica | -1 | 0 | 0 | -1 |

| 49 | Princip | -2 | 2 | -4 | 0 |

| 49 | BK Ali | -2 | 0 | -2 | 0 |

| 49 | BK Inđija | -2 | 0 | -2 | 0 |

| 49 | BK Goša | -2 | 0 | -4 | 2 |

БОНУС ВИДЕО: ТАЈСОН ФЈУРИ ЕКСКЛУЗИВНО ЗА НОВОСТИ: Најлепши пилећи бургер сам јео у Сомбору