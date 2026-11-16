"MNOGO LAŽI SAM SE NASLUŠAO O IZBORNOJ NOĆI" Vučić: O svim detaljima govoriću u Narodnoj skupštini (VIDEO)

LIDER opozicije Aleksandar Vučić oglasio se video porukom na mreži Instagram i najavio da će u Narodnoj skupštini govoriti o, kako kaže, mnogim lažima o izbornoj noći.

Foto: Printskrin Instagram/avucic

- Mnogo laži sam se naslušao o izbornoj noći. O svim detaljima govoriću u Narodnoj skupštini. Ali, da znate, ljudi, sve što su rekli je notorna neistina. Posle zatvaranja biračkih mesta nisam imao nijedan telefonski poziv, a tokom dana samo jedan razgovor o situaciji u Lazarevcu. Studenti blokaderi, prekinite da lažete ili mi kažite ko me je to upozorio na bilo šta. Maca pojela jezik… - navodi se u objavi lidera opozicije na Instagramu.

- Revolucionari i njihovi pomagači ne razmišljaju o lažima koje izgovaraju. Najbrutalnija laž? RTS-ovska, prava TV Bastilja je: neko je rekao da sam ja "želeo" nešto da izazovem u izbornoj noći, ali su me oni sprečili. Reč je o notornoj laži. Sutra ću reći sve detalje na Skupštini Srbije, jer tokom celog dana imao sam samo jedan kontakt, ali to je bilo mnogo pre nego što su biračka mesta zatvorena, gde su me pitali šta se zbiva u Lazarevcu. Jer je u Lazarevcu bio neki incident, a ja sam govorio o drugim napadima na naše aktiviste, ništa više - kaže Vučić.

- Niko me nije pozvao od 20 časova, niko mi reč nije rekao, sam sam priznao izborni rezultat, i imam 12 komandanata kojima sam to saopštio, da ću da priznam izborni rezultat, i u vojsci i u policiji, i svima je sve jasno. Ali ne mogu bedno lažljivi ljudi da beže i da se sklone od sopstvenih laži, od sopstvenih neistina, iz jednog prostog razloga, nemaju šta Srbiji da ponude. I kad nemate šta Srbiji da ponudite, onda vam preostaje samo laž. A sutra, budite uz Narodnu skupštinu, biće zanimljivo da čujete kakva je stvarna istina, i šta je ko radio, i ko je hteo da izaziva građanski rat, i kako sam sprečio sukobe i građanski rat, i sačuvao stabilnost Srbije, uprkos haosu koji su, zbog toga što nemaju politiku, nastavili posle toga da provode u Srbiji. Živela Srbija, i istina uvek pobeđuje - rekao je lider opozicije.