NEMOĆNI AMERIKANCI NAD IRANSKIM NEBOM: Letilica krenula u akciju, kroz nekoliko sekundi ništa od nje nije ostalo
IRANSKI Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je iznad ostrva Kešm presreo i oborio američku bespilotnu letelicu tipa MQ-1.
U saopštenju Kancelarije za odnose s javnošću IRGC-a, objavljenom u subotu, navodi se da je američka izviđačko-borbena bespilotna letelica iz porodice MQ-1 otkrivena iznad ostrva Kešm, nakon čega ju je presreo i uništio napredni sistem protivvazdušne odbrane Vazdušno-kosmičkih snaga Revolucionarne garde, prenosi iranska agencija Mehr.
Dan ranije, u petak, Kancelarija za odnose s javnošću Mornarice iranske vojske saopštila je da je presrela i uništila američki dron tipa MQ-1 u oblasti Kuhestak, na obali okruga Sirik, u pokrajini Hormozgan.
Kako se navodi u saopštenju, bespilotna letelica, koju je iranska strana označila kao letelicu „agresorskog neprijatelja“, uništena je nakon što je uspešno praćena i zahvaćena novim sistemom protivvazdušne odbrane iranske mornarice. Sistem je, prema navodima iranske vojske, delovao u okviru integrisane mreže protivvazdušne odbrane zemlje.
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