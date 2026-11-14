Svet

NEMOĆNI AMERIKANCI NAD IRANSKIM NEBOM: Letilica krenula u akciju, kroz nekoliko sekundi ništa od nje nije ostalo

С.А.М.

14. 11. 2026. u 20:48

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IRANSKI Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je da je iznad ostrva Kešm presreo i oborio američku bespilotnu letelicu tipa MQ-1.

НЕМОЋНИ АМЕРИКАНЦИ НАД ИРАНСКИМ НЕБОМ: Летилица кренула у акцију, кроз неколико секунди ништа од ње није остало

Foto: AI generated

U saopštenju Kancelarije za odnose s javnošću IRGC-a, objavljenom u subotu, navodi se da je američka izviđačko-borbena bespilotna letelica iz porodice MQ-1 otkrivena iznad ostrva Kešm, nakon čega ju je presreo i uništio napredni sistem protivvazdušne odbrane Vazdušno-kosmičkih snaga Revolucionarne garde, prenosi iranska agencija Mehr. 

Dan ranije, u petak, Kancelarija za odnose s javnošću Mornarice iranske vojske saopštila je da je presrela i uništila američki dron tipa MQ-1 u oblasti Kuhestak, na obali okruga Sirik, u pokrajini Hormozgan.

Kako se navodi u saopštenju, bespilotna letelica, koju je iranska strana označila kao letelicu „agresorskog neprijatelja“, uništena je nakon što je uspešno praćena i zahvaćena novim sistemom protivvazdušne odbrane iranske mornarice. Sistem je, prema navodima iranske vojske, delovao u okviru integrisane mreže protivvazdušne odbrane zemlje.

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